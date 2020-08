MTV Vorsfelde: Sportler weihen ihren Anbau mit neuen Kursen ein

Vorsfelde

Große Freude beim MTV Vorsfelde: Die Sportler haben jetzt ihren Anbau – den neuen Kursraum – schweißtreibend eingeweiht – natürlich mit Kursen. Der alte Kursraum wird zum Functional-Raum umgestaltet.

Der Anbau war aus Sicht des MTV nötig geworden, um eine jüngere Zielgruppe anzusprechen. Die interessiere sich weniger für das klassische Gerätetraining, sondern eher für „freiere und alltagsnähere Bewegungen“, so der MTV-Vorsitzende Lutz Hilsberg. Eben Faszien- und Functional-Training plus „leistungsorientiertes Krafttraining“. Dafür, so der Vize-Vorsitzende Fabian-Gerwich Vandrey, „brauchen wir einen separaten Functional-Raum“.

Mitte September soll das Functional-Training starten

Jetzt ist erst einmal der Anbau mit dem neuen Kursraum fertig. Und den weihte der MTV mit Kursen wie Body Complete, Rücken Fit und Spinning ein. „Den alten Kursraum gestalten wir jetzt zum Functional-Raum um“, erklärt Vandrey. Die ersten Graffiti sind schon gesprayt. „Wir hoffen, dass wir Mitte September mit dem Raum fertig sind“, so Vandrey. Dann könne auch dort das Training beginnen.

