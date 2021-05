Hehlingen

Leider keine Auszeichnung für die Wolfsburgerin Laura Lehmann: Ihr Debüt-Roman „Der Legende dunkles Herz“ war für den Literaturpreis der Phantastik, dem „Seraph“, in der Kategorie Bestes Debüt nominiert. Gewonnen hat die 28-Jährige die begehrte Trophäe nicht, doch die Enttäuschung hält sich in Grenzen. „Ich bin nicht enttäuscht, denn mein Buch war unter den ersten sieben und das ist eine sehr gute Leistung“, so Lehmann.

Die Phantastische Akademie möchte das Genre Phantastik mit den Untergenres Science-Fiction, Fantasy und Horror-Literatur fördern. Daher verleiht sie den Seraph in Kooperation mit der Leipziger Buchmesse in den drei Kategorien Bester Roman, Bester Independent-Titel und Bestes Debüt. Diesmal wurden insgesamt mehr als 200 Bücher in allen Kategorien eingereicht.

Laura Lehmann war für Literaturpreis „Seraph“ nominiert

In diesem Jahr wurden die Preise bereits zum zehnten Mal vergeben, daher waren sie höher dotiert. Das Beste Debüt wurde mit 2500 Euro prämiert, die Gewinner in den Kategorien Bester Roman und Bester Indie-Titel können sich über jeweils 2000 Euro freuen. Wegen Corona musste das Event zum zweiten Mal ohne Publikum stattfinden. Die Preisverleihung wurde daher aus der Leipziger Kongresshalle übertragen.

Lehmann schaute sich die Veranstaltung mit einer Freundin an. Mit Sekt wurde auf die Nominierung angestoßen. „Ich bin stolz auf mich, doch auch wahnsinnig aufgeregt“, sagte die Hehlingerin vor der Verleihung.

Wolfsburger Autorin war vor der Preisverleihung sehr aufgeregt

Lehmann und ihre Fans mussten die Spannung lange aushalten: Zuerst wurden die Preisträger des letzten Jahres vorgestellt und dann wurde die Kategorie „Bestes Debüt“ auch noch zum Schluss verraten. Aus den ganzen Erstlingswerken hat die Jury sieben Titel ausgewählt, die Chancen auf den Seraph gehabt hätten. Vor der Verleihung wurden diese sieben Nominierten und die jeweiligen Titel und Verlage vorgelesen. Lehmann war mit ihrem Fantasy-Roman „Der Legende dunkles Herz“ nominiert. Mehr als drei Jahre schrieb sie an dem Werk, im letzten Jahr erschien das Buch im Eisermann Verlag.

Wolfsburg: Autorin Laura Lehmann hat Fantasy-Roman geschrieben, das Werk war für den Seraph nominiert. Quelle: Boris Baschin

Die Akademie teilte zuvor mit, dass das Debüt der Wolfsburgerin „spannungsgeladene und moderne High Fantasy“ sei. Gewonnen hat das Buch von Lehmann dennoch nicht. Die Jury kürte Theresa Jeßberger mit „Töchter der Freiheit“. In der Kategorie Bestes Buch gewann Ursula Poznanski mit „Cyptos“ und Bester Independent-Titel wurde „Das Buch, das dich findet“ von Siegfried Langer.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig