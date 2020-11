Vorsfelde

Die ersten Lichterketten der Winterbeleuchtung in Vorsfelde leuchten bereits in den Baumkronen und auch die LED-Adventssterne der Wolfsburger Weihnachtsbeleuchtung, die die WMG vor einigen Jahren angeschafft hat, spannen sich schon über die Straßen der Innenstadt. Die WAZ sprach mit Ortsbürgermeister Günter Lach und Probst Ulrich Lincoln über die Vorbereitungen, die bis zum Ersten Advent noch laufen sollen.

Auch der Rossplatz soll wieder leuchten

Gerade während der Zeit der sozialen Isolation in der Corona-Pandemie seien die äußeren Zeichen der besinnlichen Weihnachtszeit wichtig, ist Ortsbürgermeister Lach überzeugt. „Die Weihnachtsmärkte, bei denen die Menschen sonst zusammengekommen sind, müssen ja leider ausfallen“, sagt er. Der Verkehrsverein Vorsfelde Live sei aber bemüht, trotzdem ein wenig Adventsstimmung zu zaubern. So sollen Tannen am Brunnen auf dem Ütschenpaul, auf dem Verkehrskreisel an der Zufahrt der Bürgerkämpe, im Heidgarten und in der Südstadt sowie – erstmals seit vielen Jahren wieder – auch am Rossplatz beleuchtet werden. Während die Winterbeleuchtung bereits jetzt funktioniert, werden die adventlichen Sterne traditionell erst nach dem Totensonntag ans Netz angeschlossen. Nur ein Element leuchtete probehalber schon am Dienstagabend.

Anzeige

Generalprobe: Dieses LED-Element in der Langen Straße zeigte schon am Dienstagabend, wie hell die Adventssterne über der Fahrbahn in der Vorsfelder Innenstadt nach dem Totensonntag leuchten werden. Quelle: Britta Schulze

Wegen der Sicherheitsvorschriften im öffentlichen Raum sei das alles komplizierter zu organisieren, als viele denken, sagt Lach. Ausdrücklich lobt er die WMG: „Die Zusammenarbeit klappt sehr gut!“ Ganz besonders dankt er zudem den Elektronik-Fachleuten von Mothsche sowie der Feuerwehr, die nicht nur beim Aufbau hilft, sondern auch selbst einen der Weihnachtsbäume beschafft.

Ütschenpaul: Die Lichterketten in den Bäumen unterstützen die stilvollen Straßenlaternen. Zum Ersten Advent will der Verkehrsverein Vorsfelde Live mit Unterstützung der Feuerwehr zudem eine Weihnachtstanne am nahen Brunnen aufstellen. Quelle: Britta Schulze

In einem ganz besonderen Licht soll die Petrus-Kirche beim Glocken-Gottesdienst am Ersten Advent erstrahlen. Das Traditionsunternehmen Hutschenreuther, das schon seit Jahren die Vorsfelder Firma Hohls mit leuchtenden Adventssternen für normale Haushalte beliefert, hat in diesem Jahr ein besonderes Exemplar aus seinem Sortiment für den ökumenischen Open-Air-Gottesdienst gefertigt: Der riesige Stern solle in der kommenden Woche mit Hilfe eines Krans angebracht werden, verriet Lincoln der WAZ auf Nachfrage. Der Lichter-Gottesdienst beginnt am Sonntag, 29. November, voraussichtlich noch in der Dämmerung, nämlich um 16 Uhr. Mit dieser Veranstaltung wird die Spenden-Aktion für den Kauf von insgesamt sieben neuen Kirchenglocken für die evangelische und für die katholische Kirchengemeinde St. Michael in Vorsfelde eingeläutet.

Lesen Sie auch

Von Andrea Müller-Kudelka