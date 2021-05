Leichter, schöner, stärker: Wendschotter freuen sich über neuen Maibaum

Wendschott

Leichter, schöner und widerstandsfähiger: Die Wendschotter Vereine haben einen neuen Maibaum mit neuen Wappen. Sie haben ihren alten Holzstamm gegen ein neues Modell aus Aluminium getauscht. Ortsbürgermeister Siegfried Leu und Stefan Scheil vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Wendschott stellten die Neuerwerbung am Montag der WAZ vor. Aufgestellt wurde er wegen Corona still und heimlich am Wochenende.

Eine Anschaffung für die Ewigkeit

Leu und Scheil hatten sich für die Neuanschaffung stark gemacht, denn: „Der alte Maibaum aus Holz hat drei bis vier Jahre gehalten und musste dann ersetzt werden“, berichtet Stefan Scheil. „Deshalb haben wir einen Maibaum für die Ewigkeit gesucht“, ergänzt Siegfried Leu. Der Feuerwehrmann schlug einen Maibaum aus Aluminium vor, der in die vorhandene Hülse passte. In diesem Zuge könne man auch gleich neue Vereinswappen herstellen und anbringen.

„Schöne Idee“, betont Leu. „Aber ohne Sponsoren nicht umsetzbar.“ Der Ortsbürgermeister sprach die örtlichen Unternehmer Günther Rippel und Walter Feil an – beide gaben Geld. Den kleineren Rest steuerte der Wendschotter Ortsrat zu. Insgesamt kamen Kosten in Höhe von über 5000 Euro zusammen, inklusive Absperrgitter fürs gefahrlose Hochziehen. Der Mast musste hergestellt und lackiert werden – in den Wendschotter Farben grün und weiß. Stefan Scheil kümmerte sich um die Vereinswappen: „Wir haben die Wappen bedruckt“ erklärt er. Vorher habe man mit Folie gearbeitet.

Die Vereinswappen klappern nicht mehr im Wind

Ein weiterer Vorteil ist die Befestigung der Wappen: Sie ist starr und fest. „Vorher wurden die Wappen mit Ketten befestigt und flatterten im Wind“, sagt Siegfried Leu. „Oft beschwerten sich Anwohner wegen der Klappergeräusche.“ Das ist jetzt Vergangenheit. Die aktuell zehn Vereinswappen sind sturmfest angebracht – und das, obwohl der neue Mast neun Meter hoch ist.

Aber: Er wiegt gerade einmal ein Drittel der früheren Holzmasten. „Früher brauchten wir zehn bis zwölf Feuerwehrleute, um den Maibaum aufzustellen“, berichtet Siegfried Leu. „Heute sind es sechs bis acht Leute.“ Jetzt fehle dem neuen Maibaum nur noch ein Kranz auf der Spitze. „Aber das“, so Siegfried Leu, „kriegen wir auch noch hin.“

Von Carsten Bischof