Lastwagen rammt Haus und hinterlässt 10.000 Euro Schaden

Vorsfelde

Die verbogene Verkleidung ist deutlich zu sehen: Ein Lastwagen hat an der Helmstedter Straße in Vorsfelde beim Rangieren die Hausecke von Matratzen-Concord beschädigt. Entdeckt wurde der Schaden am Mittwochmorgen. „Da wurde ordentlich was abrasiert. Das muss man doch merken“, ärgert sich Eigentümer und Vermieter Dirk Hoffmann.

Geschätzter Schaden: 10 000 Euro

Der Fahrer machte sich mit Lastwagen und Anhänger aus dem Staub. Und das, obwohl er damit rechnen musste, beobachtet zu werden, denn direkt neben dem Gebäude befindet sich eine Bäckerei. Hoffmann fürchtet nun, auf dem Schaden sitzen zu bleiben und hat inzwischen Anzeige erstattet. Die Kosten für die Reparatur der Dachkonstruktion schätzt er auf mindestens 10 000 Euro. „Das ist sehr ärgerlich. Entweder muss ich das selbst bezahlen, oder meine Versicherung wird hochgestuft.“

Verkäuferin fällt ein rangierender Lkw auf

Zwar gibt es Kameras auf dem Gelände, die zeichnen jedoch nicht den ganzen Tag über auf. Der 52-Jährige hofft, dass Kunden der benachbarten Bäckerei den Vorfall beobachtet haben. Der Fahrer des Lastwagens soll sich dort zuvor noch einen Kaffee geholt haben. „Und einer Verkäuferin ist ein Lastwagen aufgefallen, der lange auf dem Hof rangiert hat“, erzählt der Vermieter.

Polizei sucht Zeugen für Unfall in Vorsfelde

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwochmorgen zwischen 8.15 und 9 Uhr. „Da zu diesem Zeitpunkt der Parkplatz und die Helmstedter Straße sehr belebt ist, hoffen die Ermittler, dass der Unfall beobachtet wurde“, so Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache unter Tel. 05363-992290 zu melden.

Von Christian Opel