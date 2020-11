Nordsteimke

Wo und wie steht eine Lärmschutzwand richtig? Darüber diskutierte der Ortsrat Barnstorf/Nordsteimke jetzt mit der städtischen Bauplanerin Silke Lässig. Konkret ging es um die geplante Lärmschutzwand an der Nordsteimker Straße.

In einem Punkt waren sich alle einig: Mit Blick auf das künftige Riesenneubaugebiet Sonnenkamp ist Lärmschutz an der Nordsteimker Straße notwendig. Denn: „Trotz der Verlegung der L290 wird die Nordsteimker Straße künftig denselben Verkehr haben wie heute – oder mehr“, betonte Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann ( SPD). Auch wenn sie nur noch Gemeinde- statt Landesstraße ist. Berufsverkehr und Verkehr rund um den Sonnenkamp werde es geben.

Lärmschutzwand soll direkt an der Lärmquelle stehen

Silke Lässig, Leiterin des Geschäftsbereichs Stadtplanung und Bauberatung, erläuterte die Planung der künftigen Schallschutzwand:

„Sie steht direkt an der Straße, also an der Lärmquelle.“ Sie müsse so gestaltet sein, dass jeweils Erdgeschoss jedes Hauses geschützt sei. Das sei bei dem Gelände an der Nordsteimker Straße nicht einfach – es gebe Höhenunterschiede. „Der Gutachter muss das für jedes Haus berechnen.“

Hans-Georg Bachmann wurde stutzig: „Die Wand sollte man möglichst nah ans jeweilige Grundstück setzen und nicht direkt an die Straße setzen. Ich will doch nicht wie an der Berliner Mauer entlang fahren.“ Man habe sich mit den Anwohnern darauf verständigt, die Schallschutzwand direkt an die Straße zu bauen, entgegnete Lässig. Was den Lärmschutz am effektivsten mache. „Außerdem wollen wir ja keine einheitliche Mauer, sondern eine abwechslungsreiche Gestaltung“, betonte sie. Mit der konkreten Planung habe man allerdings noch nicht begonnen.

Planungsschwierigkeiten stellte Oliver Iversen, Leiter des Geschäftsbereichs Straßenbau und Projektkoordination, vor, denn: „Seit März sind viele Arbeitnehmer im Home Office, wir haben aktuell 15 bis 20 Prozent weniger Verkehr auf den Straßen als 2019. Das macht Prognosen extrem schwer.“ Hinzu kommen Schwierigkeiten mit der Landesregierung – die möchte für die Verlegung der L290 nämlich nicht zahlen.

Stadt produziert zusätzlichen Verkehr – dafür soll sie zahlen

Begründung: Die Stadt Wolfsburg produziere den zusätzlichen Verkehr auf der L290 ja selbst, in dem sie große Neubaugebiete ausweise. Folglich müsse sie die Kosten selbst tragen. „Bei der derzeitigen Finanzlage der Stadt sehe ich die Straße noch nicht...“, stöhnte Vize-Ortsbürgermeister Harald Hoppe ( CDU).

So skeptisch ist Iversen nicht: „Wir suchen gerade nach neuen Fördermöglichkeiten.“ Nach seinem Zeitplan könnte der Baustart 2024 sein...

