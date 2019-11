Lachen über den Tod: So schön war die Lesung mit Sibylle Schreiber

Vorsfelde

Der Heimatverein Vorsfelde will zu einem kulturellen Treffpunkt werden. Am Wochenende lud er zur Lesung in die Heimatstube ein. DieFallersleber Autorin Sibylle Schreiber hatte leichte Geschichten zu einem schweren Thema mitgebracht.

„Vom Lachen über den Tod“ hat sie ihr Buch genannt, in dem sie Geschichten aus der Hospizarbeit erzählt. Ihren ersten Kontakt mit dem Wolfsburger Hospiz hatte sie, als eine Freundin von ihr dort aufgenommen wurde. Eine weitere Freundin der Autorin ist im Hospiz beschäftigt. Also schaute Sibylle Schreiber genauer hin und entdeckte viele erzählenswürdige Menschen und Begebenheiten.

„Tumor ist, wenn man trotzdem lacht“

Manche sind bewegend, andere komisch. Sie nahm sich wahre Erlebnisse und Menschen zur Grundlage, verfremdete die Geschichten aber durch dichterische Freiheit. So berichtete sie von einem Patienten, der auf seinem T-Shirt stehen hatte: „Tumor ist, wenn man trotzdem lacht“. Überhaupt standen das Lachen und der Lebensmut im Mittelpunkt der zweistündigen Veranstaltung. Walter Schlächter spielte zwischen den Geschichten immer wieder kleine Stücke auf der Gitarre.

Der Heimatverein bat die rund 30 Zuhörer um Spenden – „am Ende kamen 237 Euro zusammen“, staunte Heimatvereins-Chef Roland Polze. „Damit hätten wir nie gerechnet.“ Das Geld will dem Wolfsburger Hospizverein spenden. Überhaupt hat ihn die Lesung von Sibylle Schreiber so tief beeindruckt, dass er über eine zweite Lesung mit ihr nachdenkt: „Vielleicht im nächsten Frühjahr...“

Nächste Lesung am 22. November

Schon am Freitag, 22. November, steht die nächste Lesung in der Heimatstube auf dem Plan: Um 19 Uhr liest Guilherme D’Orey aus seinem Buch „Der romantische Preuße“ vor. Es ist die Geschichte seines Vorfahren Wilhelm Achilles D’Orey, der 1848 von Wusterhausen durch Europa reiste und in Portugal eine neue Heimat fand.

Von Carsten Bischof