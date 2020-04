Lach bittet Vorsfelder: Holt die gelben Säcke wieder rein!

Vorsfelde

Die Eberstadt Vorsfelde könnte so schön sein – wenn keine vollen gelben Säcke mitten in der City liegen würden. Ortsbürgermeister Günter Lach ruft alle Vorsfelder auf, über die Feiertage die Müllsäcke wieder vom Straßenrand zu entfernen.

Müllabfuhr kam eher

Das Problem: „Wegen der Karwoche ist die Müllabfuhr vorverlegt worden“, sagt Günter Lach. Statt am vergangenen Montag seien die gelben Säcke bereits am vergangenen Samstag abgeholt worden. Das sei auch so in den Zeitungen veröffentlicht worden. „Anscheinend haben das aber viele nicht mitbekommen und die gelben Säcke wie gewohnt am Montag an die Straße gelegt.“

Müll auf der Straße

Dort legen sie nun seit Tagen herum. „Es wäre schön, wenn Anwohner die Müllsäcke wieder reinholen“, so der Ortsbürgermeister. Gerade an den Osterfeiertagen seien Müllsäcke am Straßenrand kein schöner Anblick. Und schon gar nicht rund um den Pudding. Er befürchtet sogar noch Schlimmeres: „Was, wenn Vögel die Säcke aufpicken und den ganzen Müll in der Gegend verteilen?“

