Lach: Großes Lob an die Verwaltungsmitarbeiter in der Corona-Krise

Vorsfelde

Einen wichtigen Hinweis gab der Leiter der städtischen Verwaltungsstelle Vorsfelde, Hartmut Stapelfeld, im Vorsfelder Ortsrat: Wegen der Corona-Pandemie seien aktuell neben dem Wolfsburger Rathaus nur die Verwaltungsstellen in Fallersleben und Vorsfelde besetzt. Er bat Bürger ausdrücklich darum, sich per E-Mail an die Verwaltungsstellen zu wenden – „wir melden uns ganz schnell zurück“, versprach Stapelfeld. Man habe nur eine Telefonleitung pro Verwaltungsstelle – die sei oft den ganzen Tag lang belegt. Ortsbürgermeister Günter Lach ( CDU) sprach den Verwaltungsmitarbeitern ein dickes Lob aus: „Sie leisten Enormes!“

Kritik an E-Rollern

Werner Reimer ( CDU) kritisierte den Umgang mit dem Antrag von Linke/Piraten zur Zulassung von „Tiny Houses“ (Kleinhäusern). „Standort soll der Fuhrenkamp sein. Ich finde es befremdlich, dass wir als zuständiger Ortsrat nicht angehört werden.“ Andrea Helbing ( CDU) beschwerte sich über über E-Roller: „Die stehen überall rum, vor allem auf Gehwegen. Das kann doch nicht sein.“

Von Carsten Bischof