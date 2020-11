L290-Verlegung: Politiker drohen mit Ablehnung von Bebauungsplänen

Barnstorf/Nordsteimke

Dem Ortsrat Barnstorf/Nordsteimke geht die Umsetzung des Verkehrskonzepts Süd-Ost durch die Stadtverwaltung nicht schnell genug. In einem Antrag fordert er die Verwaltung einstimmig auf, bis zur Verabschiedung des Bebauungsplanes der Sonnenkamp-Quartiere 3 und 4 einen verbindlichen Zeit-, Strecken- und Kostenplan für die Verlegung der L290 zwischen Reislingen, Neuhaus und Vorsfelde vorzulegen. Ansonsten stimme man der weiteren Sonnenkamp-Planung nicht zu. Außerdem verabschiedeten sich die Politiker von ihrem langjährigen Ortsratsbetreuer Claus-Benno Scheid – er geht in den Ruhestand.

Der Ortsrat tagte am Donnerstagabend in der ehemaligen Kassenhalle des Rathauses. Oliver Iversen, Leiter des Geschäftsbereichs Straßenbau und Projektkoordination, und Silke Lässig, Leiterin des Geschäftsbereichs Stadtplanung und Bauberatung, stellten den aktuellen Sachstand rund um Infrastruktur im Neubaugebiet Sonnenkamp und Verkehrskonzept Süd-Ost vor. Und stieß damit auf harte Kritik des Ortsrates: „Wir sind nicht zufrieden“, betonte Frank Poerschke ( SPD) im Namen aller Ortsratsmitglieder.

Anzeige

Politiker wollten von Anfang an eine „parallele Lösung“

Denn: „Wir wollten eine parallele Lösung.“ Der Ortsrat habe von Anfang an gesagt: Es soll im Sonnenkamp erst gebaut werden, wenn ein passendes Verkehrskonzept umgesetzt ist. „Wie weit gehen beide Projekte jetzt zeitlich auseinander?“ Silke Lässig versuchte ihn zu beruhigen: „Sie werden die ersten Häuser vor der Straße sehen“, gab sie zu. „Aber am Ende der Bebauung wird die Straße da sein.“ Konkret meinte sie die Verlegung der L290 ab Reislingen-Südwest bis in den Vogelsang. Denn, so Lässig: Für die Sonnenkamp-Quartiere 1 und 2 „haben wir heute noch keine Ideen“. Man werde noch eine ganze Weile für die Planung brauchen.

Lesen Sie auch

Auch Oliver Iversen betonte: „Wir laufen ja relativ parallel, einige Bausteine des Verkehrskonzepts sind ja schon in der Umsetzung. Aber die Verlegung der L290 ist der schwierigste Baustein.“ Seine grobe Schätzung: 2024 könne der L290-Bau starten. Am Ende stimmte der Ortsrat der Infrastrukturplanung und dem Radschnellweg einstimmig zu.

Bachmann dankt Scheid für 21 gemeinsame Jahre im Ortsrat

Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann ( SPD) dankte Claus-Benno Scheid für 21 gemeinsame Ortsrats-Jahre: „Wir hatten einige turbulente Sitzungen in dieser Zeit. Aber Du warst immer der ruhende Pol.“ Dafür gab es viel Applaus und einen großen Präsentkorb.

Von Carsten Bischof