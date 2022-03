Vorsfelde

Ihre Fans bei der Leipziger Messe „Eierlei“ und im Kloster Eberbach mussten wegen Corona zwei Jahre lang auf die originellen Leuchtturm- und Kochbuch-Eier der Vorsfelderin Gunhild Müller verzichten. Als Risiko-Patientin verzichtet die 70-Jährige auch im eigenen Interesse weiterhin auf Veranstaltungen mit vielen Menschen in geschlossenen Räumen. Aber die Rufe der Fans wurden immer lauter – und deshalb bietet sie jetzt eine eigene Ausstellung im heimischen Garten an.

Runde Sache: Aquarell-Kunst auf dem Ei

Am Samstag, 19. und Sonntag, 20. März, sind Gäste unter freiem Himmel im Laubenweg 4 willkommen, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Denn die bunten Kunstwerke, die während der Corona-Zeit entstanden sind, sind viel zu schade, um sie weiterhin in Kisten und Kästen auf dem Dachboden in Vorsfelde zu verstecken. „Ich konnte mich damit im Lockdown sehr gut ablenken. Und ich möchte auch anderen damit eine Freude bereiten“, sagt Gunhild Müller.

Rund 100 verschiedene Motive in Aquarell-Farben prangen auf Eiern von Hühnern, Enten und Gänsen. Die großen, ausgeblasenen Rohlinge bestellt die Vorsfelderin zum größten Teil bei einem Lieferanten in Schleswig Holstein. „Der Inhalt wird dort zu Fertig-Rührei verarbeitet“, weiß sie. Den Kontakt knüpfte sie auf den zahlreichen Ausstellungen in ganz Deutschland, bei denen sie ein gern gesehener Gast ist. „Ich bin dafür bis ins Rheingau gefahren – dort kaufen die Leute auf den Messen ordentlich ein“, sagt sie.

Müllers Spezialität: Back-Rezept-Eier

Besonders beliebt seien ihre Eier mit Backrezepten. Zutaten für Muffins, Erdbeerrolle oder Schwarzwälder-Kirsch-Torte prangen auf der Schale – und natürlich für Eierlikörtorte. Zum Backen lässt sich schließlich auch der Inhalt von Enten- oder Gänseeiern gut verwenden.

„Hühner oder die Hasenschule wählen viele als Motiv für künstlerische Eier. Ich wollte etwas Besonderes bieten“, sagt die Vorsfelderin. Dazu zählen auch ihre maritimen Motive: Praktisch jeder der bekannten deutschen Leuchttürme ist verewigt. Kombiniert mit Sand und Muscheln kann so jedes einzelne Ei zum dekorativen 3-D-Stilleben werden.

Vielen Vorsfeldern sind Gunhild und Claus Müller noch durch ein zweites kunsthandwerkliches Hobby bekannt: das Quilten. Früher betrieb Gunhild Müller in der Amtsstraße in Vorsfelde einen eigenen kleinen Laden und weiterhin veröffentlicht sie Artikel in Patchwork-Magazinen. Claus Müller, Techniker im Ruhestand, unterstützte sie über Jahrzehnte nicht nur, indem er sich um die drei Kinder und ums Kochen kümmerte. Er fertigte auch leicht verständliche Zeichnungen für die Quilt-Anleitungen an. Und er hat selbst Nähen gelernt, für den fachlichen Sachverstand. Die künstlerischen Ostereier aber, die sind und bleiben eine Spezialität von Gunhild Müller.

Von Andrea Müller-Kudelka