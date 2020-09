Nordsteimke

Für großartige Stimmung sorgte die Bonner „Doktor Jazz Ambulanz“ am Freitagabend im Lindenhof. Mit Hot Jazz der zwanziger und dreißiger Jahre begeisterten die sieben Musiker das Publikum, das sich sehr gefreut hatte, wieder kommen zu können. Es war das erste Konzert im Stammlokal der Jazzfreunde Wolfsburg seit dem 13. März.

Wegen Corona: Begrenzte Plätze im Saal

Insgesamt siebzig Personen durften im Saal Platz nehmen. Lindenhof-Chefin Melanie Perricone hatte die Initiative ergriffen und in Absprache mit dem Gesundheitsamt die Rahmenbedingungen ausgelotet. Die Jazzfreunde waren dafür sehr dankbar. „Das ist für uns auch ein Test, ob und wie es hier weitergehen kann“, betonte der zweite Vorsitzende Bernd Siemens.

Ausverkaufte Vorstellung bei den Jazzfreunden

Das Publikum nahm es dankbar an. Die Vorstellung war im Vorfeld komplett ausverkauft. Und die „Doktor Jazz Ambulanz“ sorgte mit ihren zumeist flotten Rhythmen schnell dafür, dass die Stimmung stieg und die Alltagssorgen mal für eine Weile vergessen blieben.

Endlich wieder Jazz im Lindenhof – eine Bildergalerie:

Das Septett aus der ehemaligen Bundeshauptstadt existiert schon seit mehr als 40 Jahren. In dieser Zeit haben sich die Musiker, die dieses Projekt nicht hauptberuflich betreiben, einen sehr guten Ruf erspielt. Sie präsentierten im Kern Stücke aus der Ära des Hot Jazz, der ungefähr in den 20er und 30er Jahren beliebt war.

Viele Improvisationen beim Konzert

Gespielt wurden unter anderem Stücke von Komponisten wie Fats Waller, Wilbur de Paris oder John Kirby. Die meist flotten Stücke, die stilistisch so ein bisschen die Brücke zwischen Dixieland und Swing bilden, boten den Musikern reichlich Gelegenheit für Improvisationen. Davon wurde auch weidlich Gebrauch gemacht.

Pianst Franz-Josef Lübken hat dafür wunderbare Arrangements entworfen, vor allem mit schönen Bläsersätzen, gespielt von Marc Bothe (Trompete und Gesang), Uwe Schollmeyer (Posaune) und Wolfgang Gundlach (Klarinette und Saxophon). Das ganze Septett zeigte große Spielfreude und riss damit das Publikum komplett mit. Bassist Klaus M. Gronemeyer wechselte zwischendurch auch mal zur Tuba. Johannes Zin an Gitarre und Banjo sowie Schlagzeuger Peter Herrmann sorgten zudem zusammen mit dem Kontrabass für die richtige rhythmische Grundlage.

Das gut eingespielt Team harmonierte großartig und orientierte sich auch gerne mal an Arrangements aus den frühen europäischen Jahren des Jazz. Das Publikum nahm es begeistert auf und applaudierte zu jedem Solo und auch jedem Gesangs-Part. „Das wirkt hier nicht wie 70 Personen, sondern wie viel mehr“, freute sich Bothe über die gute Stimmung.

Jazzfreunde: Nächstes Konzert in Planung, aber noch unsicher

Wie es weiter geht, ist allerdings noch nicht klar. Ursprünglich waren „ Steve Baker And The Livewires“ für den 9. Oktober geplant. „Wir müssen jetzt erstmal sehen, wie die Auflagen sein werden und ob die Band sich darauf einlässt“, erklärte die Vorsitzende Uschi Mrongovius.

Immerhin lief am Freitag alles glatt, wie auch damals am 13. März als man mit dem „ Rufus Temple Orchestra“ das allerletzte Konzert in Wolfsburg vor dem Lockdown veranstaltete.

Von Robert Stockamp