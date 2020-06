Kreativ trotz Corona: Stadt verteilt Kunst-Kisten für Flüchtlingsfamilien

Vorsfelde

Kunst verbindet über Sprachbarrieren und Kulturen hinweg: Deswegen gibt es das städtische Kreativprojekt „Misch mit!“, bei dem Kunstpädagogen zu Kindern und Familien direkt in Flüchtlingsunterkünften gehen. Das ist leider wegen der Corona-Pandemie aktuell nicht mehr möglich – aber die Kreativen haben auch hierfür eine Lösung gefunden: die „Kunstkisten für Kinderräume“.

Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Städtischer Galerie

„Misch mit!“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des Vereins „jugend in der galerie“ ( Städtische Galerie) und dem Geschäftsbereich Jugend der Stadt Wolfsburg. Es läuft seit 2015 und wird aus Spendengeldern bezahlt – „ohne städtisches Budget“, betont Susanne Pfleger, Direktorin der Städtischen Galerie. Finanziert wird das Projekt von der Bürgerstiftung Wolfsburg: „Weil wir es für ein wichtiges Projekt halten“, betont Heidemarie Steinke, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung.

Köpfe des Projekts sind die Kunstpädagogin Birgit Fabian und ihre Mitarbeiterin Claudia Schwieger: „Normalerweise gehen wir in die Kinder- und Familienräume in den Flüchtlingsunterkünften“, erklärt Birgit Fabian. Dort lade man Interessierte an einen symbolischen „Kreativtisch“ ein und ermuntere sie zum freien Arbeiten. „Materialkoffer und Materialwagen bringen wir mit“, so Fabian.

Weiterer Kinder- und Familienraum geplant

Aktuell gibt es drei Kinder- und Familienräume: jeweils einen in den Flüchtlingsunterkünften am Vorsfelder Drömling-Stadion, an der Dieselstraße und an der Suhler Straße. „An der Dieselstraße ist jetzt ein zweiter Kinder- und Familienraum geplant“, sagt Anna-Maria Löbermann, Fachberaterin frühkindliche Bildung im Geschäftsbereich Jugend.

Weil Fabian und Schwieger wegen Corona nicht in den Flüchtlingsunterkünften arbeiten dürfen, hat Fabian vier „Kunst-Kisten“ für die Kinder- und Familienräume entwickelt. Stifte, Farben, Papier, Pinsel, Wasserbehälter, aber auch Anleitungen zum kreativen Arbeiten – „Hilfe zur Selbsthilfe“ nennt die Kunstpädagogin ihr Angebot. Auch wenn sie nicht vor Ort sei, könnten Familien trotzdem kreativ sein. Löbermann weist auf einen Nebeneffekt hin: „Die Mitarbeiterinnen dort betreuen Babys, Kleinkinder und Kinder, damit die Mütter und Väter etwa an Sprachkursen teilnehmen können.“ Außerdem würden sie Veranstaltungen für Mütter organisieren – in Vorsfelde sind dafür etwa Shemsa Maamo und Soumeya Snousi zuständig. Beide hätten einen Migrationshintergrund und seien „besonders sensibel für die Probleme in den Familien“.

Schulung für Mitarbeiterinnen

Damit nicht genug: Die Mitarbeiterinnen vor Ort sollen nun eine Schulung im Umgang mit den Kunstmaterialien und Einblicke in die Kunstpädagogik bekommen. Leiten wird den Workshop Birgit Fabain. Auch das eine Art von „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Von Carsten Bischof