Führerschein und Fahrzeugschein bitte: An vier Orten rund um Vorsfelde hat die Polizei am Dienstag insgesamt 110 Fahrzeuge kontrolliert. 26 Fahrer waren zu schnell unterwegs – auffällig war auch die hohe Zahl an Verstößen gegen die Gurtpflicht und das Handyverbot am Steuer.