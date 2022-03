Konto von Rentnerin geplündert: Polizei Wolfsburg sucht EC-Karten-Betrüger

Vorsfelde

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der bereits am 18. September vergangenen Jahres mit einer gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten einen vierstelligen Geldbetrag vom Konto einer Seniorin erbeutet hat.

Laut Polizei hatte die damals 76-jährige Frau an einem Samstagvormittag gegen 9.30 Uhr in einem Einkaufszentrum an der Neuhäuser Straße am Geldautomaten einer dortigen Bankfiliale Geld abgehoben, um danach einkaufen zu gehen. „Bereits im Eingangsbereich eines dortigen Supermarktes stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Dieb hatte Geheimzahl der Seniorin zuvor ausgespäht

In der Geldbörse befand sich neben Bargeld auch die EC-Karte – jedoch ohne Pin-Nummer. Die Seniorin ging nach Hause und ließ ihre EC-Karte sperren. Zwei Tage später entdeckte die Frau auf ihren Kontoauszügen Abbuchungen in vierstelliger Höhe von ihrem Konto. Die Rentnerin erstattete Anzeige.

„Ermittlungen ergaben, dass schon bei der Geldabhebung an dem Geldautomaten im Einkaufszentrum eine unbekannte männliche Person die PIN der Seniorin ausgespäht hatte“, so Figge. Anschließend stahl der Unbekannte die Geldbörse der Seniorin und hob mit der gestohlenen ­EC-Karte das Geld vom Konto der Frau ab.

Fahndung mit Bildern aus Überwachungskamera

Die Polizei wertete Bilder der Überwachungskamera am Geldautomaten aus, eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Braunschweig gab nun dem Antrag auf Veröffentlichung statt. Der Mann auf den Bildern ist mit einer auffälligen Jacke und Hut bekleidet. Besonders gut zu erkennen ist trotz getragener FFP2-Maske die Augenpartie.

Hinweise an das Polizeikommissariat Vorsfelde oder unter Tel. 05361-46460.

