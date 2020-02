„Konservenkinder“: Lesung ruft Erinnerungen an Fabrik in Vorsfelde wach

Vorsfelde

Es war gerade so genug Platz in der Heimatstube, als der Vorsfelder Heimatverein am Samstagnachmittag in die Heimatstube zur Lesung mit Rosemarie Gajda eingeladen hatte. Das Interesse an den Geschichten aus der alten Konservenfabrik war sehr groß.

„Ich bin ganz platt, wen ich hier alles kenne“, sagte Rosemarie Gajda überrascht. Die gebürtige Vorsfelderin war in der 1964 geschlossenen Vorsfelder Konservenfabrik aufgewachsen. Im Publikum erkannte sie viele Weggefährten sogar aus ihrer Grundschulzeit wieder. Zum anderen waren einige ehemalige Mitarbeiterinnen mit im Publikum und Menschen, deren Eltern und Großeltern in der 1919 gegründeten Fabrik gearbeitet haben.

Faszination Kartoffeldämpfer – und andere Erinnerungen

So war der gemütliche Nachmittag in der eng bestuhlten Heimatstube nicht nur eine Lesung aus Gajdas Buch „Konservenkinder“, sondern auch ein gemeinsames Schwelgen in Erinnerungen. Viele der Besucher konnten selbst Geschichten beitragen aus der alten Zeit.

Gern erinnerte man sich gemeinsam an den Kartoffeldämpfer. Die Trecker brachten Kartoffeln, die zu Schweinefutter gedämpft wurden. Die Kinder hofften jedes Mal, von dem Kartoffelstampf-ähnlichen Endprodukt etwas abzubekommen und mit Butter und Salz genießen zu können.

Vorsfelde, Heimatstube, Rosemarie Gajda liest aus ihrem Buch über die frühere Vorsfelder Konservenfabrik, Lesung, Wolfsburg Quelle: Britta Schulze

„Das roch immer so gut“, erinnerte sich ein älterer Herr im Publikum. Auch kam heraus, dass es durchaus Kinder in Vorsfelde gab, die nicht wie die Fabrikkinder direkt nach den Kartoffeln fragen konnten, sondern sich einfach auf den fahrenden Anhänger schwangen und sich selbst bedienten.

„Für uns war das ein großer Abenteuerspielplatz“

Rosemarie Gajda ließ auch einige Dias mit historischen Bildern an die Wand werfen. Gemeinsam versuchte man herauszufinden, wer da alles auf den Bildern zu sehen war. Auch die Abbildung eines Büssing-Lastkraftwagens brachte viele Erinnerungen hoch von abenteuerlichen Fahrten mit den Lkws, die die fertigen Konserven abtransportierten, was nicht immer ohne Kapriolen ablief.

In „Konservenkinder“ zeigt die Autorin einen nostalgischen Rückblick durch die Augen der Kinder der Mitarbeiter, die damals alle auf dem Gelände wohnten. „Das Wort Abenteuerspielplatz gab es damals noch nicht“, erklärte Gajda. „Aber für uns war das Fabrikgelände ein riesengroßer Abenteuerspielplatz.“ Und so war es ein schöner Nachmittag in der Heimatstube, in der die Erinnerungen ausgetauscht wurden und man fast das dröhnen der Büssing-Motoren hören konnte und den Duft von gedämpften Kartoffeln in der Nase hatte.

Lesung wird an historischem Ort wiederholt

Der Nachmittag war so erfolgreich, dass es eine weitere Lesung geben wird. „Das war zunächst nicht geplant“, betonte der stellvertretende Vorsitzende Dr. Meinhardt Leopold. Aber nun wird es wahrscheinlich im Mai im DRK-Heim einen weiteren Termin geben; interessanterweise in etwa auf der Fläche, wo einst die Konservenfabrik stand...

Lesen Sie auch:

Von Robert Stockamp