Kleitschestraße in Wendschott: Günther Rippel lässt den Stichweg befestigen

Wendschott

Am kommenden Freitag soll ein jahrelanger Streitpunkt in Wendschott verschwunden sein: Investor Günther Rippel lässt seit Montagmorgen den unbefestigen Stichweg an der Kleitschestraße asphaltieren – auf eigene Kosten. „Damit hier endlich Ruhe ist“, betont der Wendschotter.

Rippel hat vor einigen Jahren Mehrfamilienhäuser neben dem Niedersachsenhaus gebaut und wollte schon damals den kompletten Stichweg von der Kleitschestraße bis zu seinen Häusern befestigen: „Doch das durfte ich, weil das letzte Stück der Stadt gehört“, berichtet der Investor.

Seit Jahren beschweren sich Bürger über den miserablen Stichweg

Damit begann eine nahezu unendliche Geschichte voller Ärger: Anwohner beschwerten sich über die Kraterstrecke – bei nassem Wetter kam niemand mit sauberen und trockenen Schuhen nach Hause. Die Stadt wollte das rund 80 Meter lange Stück ausbauen und die Anlieger zur Kasse bitten, doch Ortsrat und Anwohner gingen auf die Barrikaden: „Wir haben uns von Anfang an dagegen gewehrt, die Bürger an den Kosten zu beteiligen“, betont Ortsbürgermeister Siegfried Leu (CDU). So habe eine Frau 70 000 Euro zahlen sollen: Dabei liege ihr Grundstück seitlich am Stichweg, „sie nutzt diesen Weg überhaupt nicht“, so Leu.

Der Stichweg Kleitschestraße in Bildern:

Zur Galerie Investor Günther Rippel lässt den miserablen Stichweg an der Kleitschestraße befestigen – auf eigene Kosten.

Zwischenzeitlich wurden die Anliegerkosten beim Straßenbau abgeschafft – doch das Problem des unbefestigten Stichwegs blieb. Irgendwann, so Rippel, habe er die Nase voll gehabt: „Ich habe meinen Käufern versprochen, dass der Stichweg gemacht wird – also mache ich das jetzt.“ Nach zwei Gesprächen mit Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide und Oliver Iversen, Leiter des Geschäftsbereichs Straßenbau und Projektkoordination, habe er grünes Licht bekommen.

„Eine Woche“, so Rippel, werde die Befestigung des Stichwegs dauern. Die genauen Kosten will er nicht verraten, nur so viel: „Eine höhere fünftstellige Summe.“ Dafür bekommen die Anwohner nicht nur einen festen Weg bis zur Haustür, sondern auch eine vernünftige Entwässerung: „Das Regenwasser fließt in eine Hecke ab. Außerdem gibt es zwei Abflüsse – es funktioniert.“

Von Carsten Bischof