Kleberattacke: Unbekannter beschmiert schwarzen T-Roc in Vorsfelde

Vorsfelde/Reislingen-Südwest

Die Serie von Kleberattacken auf Autos geht weiter: Am Wochenende wurde der T-Roc von Bastian und Vivien Wolter beschmiert – in der Stettiner Straße in Vorsfelde. Was den Reislinger besonders wurmt: „Der Täter hat uns jetzt schon zum zweiten Mal ein Auto beschädigt.“ Die Polizei tappt weiter im Dunklen.

Kleberattacke: Die weißen Schmierstreifen auf dem schwarzen Lack sind deutlich sichtbar. Quelle: privat

Bastian und Vivien Wolter besuchten am vergangenen Samstag eine Freundin in Vorsfelde. Sie stellten ihren schwarzen T-Roc – ein Leasingfahrzeug – gut sichtbar von Laternen angestrahlt an der Stettiner Straße ab. Als sie am Sonntag wieder heimfahren wollten, sahen sie die Schmiererei: Der Unbekannte hatte eine klebrige Flüssigkeit rund um die Türgriffe der Beifahrerseite gekippt.

Der Täter muss zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag aktiv gewesen sein

Bastian Wolter ist stinksauer: „Es war auf der zum Gehweg zugewandten Seite“, sagt er. „Die Straße ist gut beleuchtet.“ Den Schaden meldete er sofort der Polizei: Die sagt, der Täter müsse zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, aktiv gewesen sein. Sprecherin Melanie aus dem Bruch vermutet, dass der Täter gestört wurde – sonst hätte er vermutlich mehr als nur den einen T-Roc von Bastian Wolter demoliert.

Was Bastian Wolter besonders wurmt: „Es ist jetzt das zweite Mal, dass er uns ein Auto beschmiert.“ Vor rund zwei Jahren hätte der Täter ihren Golf VII ebenfalls beschmiert – zuhause, in Reislingen-Südwest, an der Ellenrieder Straße. „Ich hoffe, dass der Täter irgendwann einen Fehler macht...“ Das hofft Melanie aus dem Bruch auch, denn: „Wir haben nach wie vor keine Spur, die zum Täter führen könnte.“

Die Polizei schätzt den aktuellen Gesamtschaden auf 1,5 Millionen Euro

Unglaublich: Seit Frühjahr 2017 beschmiert ein Unbekannter immer wieder Fahrzeuge mit einem schnell härtenden Kleber. Der Schaden an den diversen Karosserieteilen betrage rund 2500 Euro pro Auto. Bis jetzt sind schon über 520 Auto beschmiert und als Fall der Polizei gemeldet worden. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei rund 1,5 Millionen Euro.

Von Carsten Bischof