Wolfsburg

Der Kleber-Schmierfink setzt sein zerstörerisches Werk in Wolfsburg fort. In Stadtmitte wurden im Oktober acht Autos mit Kleber beschmiert, am vergangenen Wochenende fünf Wagen im nördlichen Vorsfelde. Die Betroffenen haben neben dem finanziellen Schaden jede Menge Ärger am Hals – denn bis die fiesen Lackschäden behoben sind, kann es dauern. Eine Vorsfelderin ist schon zum zweiten Mal von dem Kleber-Attacken betroffen. „Ich bin so erschüttert und traurig darüber“, sagt sie und hofft, dass der Täter endlich gefasst wird.

Hoher Schaden und jede Menge Ärger

Vor fast genau vier Jahren wurde ihr Golf VII beschmiert. Ein Leasing-Modell, das kurz vor der Rückgabe stand. Von den rund 4000 Euro Schaden musste sie einen Teil wegen der Selbstbeteiligung bei der Versicherung selbst tragen. „Dazu kommt der ganze Ärger und der Aufwand“, schimpft die 33-Jährige. „Man hat die Lauferei und Telefoniererei mit Versicherung und Werkstatt.“

Nun hat sie erneut Strafanzeige gestellt. Denn fast genau an der gleichen Stelle in Vorsfelde, an dem damals ihr Golf mit dem Kleber beschmiert worden war, hat es nun ihren T-Roc getroffen. „Ich hatte den Wagen gerade erst vor drei Wochen bekommen“, ärgert sich die Frau. „Man arbeitet dafür – und dann so etwas.“ Wenige Stellplätze weiter habe es den T-Cross ihres Nachbarn erwischt.

Die Zahl der Fälle nimmt wieder zu

Nachdem es den Sommer über nur wenige Taten gab, nehmen die Vorfälle nun wieder zu, bestätigt die Polizei. „Das Phantom scheint die dunkle Jahreszeit mehr zu mögen“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Der Schaden werde inzwischen auf 2,1 Millionen Euro geschätzt. Rund 850 Autos wurden seit April 2017 beschmiert. Auffällig ist, dass die Taten seltener werden. In diesem Jahr wurden bisher 50 Fälle gezählt.

Polizei-Sprecher Thomas Figge: „Das Phantom scheint die dunkle Jahreszeit mehr zu mögen.“ Quelle: Gero Gerewitz

Rätseln über das Motiv des Täters

Betroffen sind fast ausschließlich Volkswagen-Modelle, die von VW-Beschäftigten geleast oder gekauft wurden, erkennbar an einer Kennzeichen-Kombination. Ein Verhaltenstherapeut vermutete im Gespräch mit der WAZ, dass sich der Täter an VW für eine Kränkung rächen möchte. Allerdings schädigt der Unbekannte mit seinen Attacken Privatleute. Möglicherweise spielt auch Neid auf Mitarbeiter-Konditionen eine Rolle.

Verwendet wird ein schnell aushärtender und nicht gerade günstiger Industriekleber, der sich nicht durch Waschen entfernen lässt und regelrecht in den Lack frisst. Der Unbekannte könnte an seinem Arbeitsplatz Zugriff darauf haben, den Klebstoff aber auch über das Internet bestellen.

Polizei grenzt Tatzeitraum in einem Fall auf wenige Stunden ein

Die Vorsfelderin hat den Schaden ihrer Versicherung gemeldet und einen Termin in der Werkstatt vereinbart. Wie teuer es wird, wisse sie noch nicht. „Ich finde keine Worte dafür“, sagt die Frau, die anonym bleiben wollte.

Eine kleine Hoffnung: Im jüngsten Fall wurde das Zeitfenster einer Kleber-Attacke in Vorsfelde auf wenige Stunden eingegrenzt. Der Geschädigte hatte seinen Wagen um 17 Uhr am Freitag abgestellt und den Schaden gegen 20.40 Uhr bemerkt. Die Polizei hofft daher, dass Zeugen insbesondere in den frühen Abendstunden des Freitags etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise an die Polizei in Vorsfelde unter Tel. 05363 – 809700 oder in Wolfsburg unter Tel. 05361-46460.

Von Christian Opel