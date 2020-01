Kerstin Struth fordert: Fuhrenkamp-Neubaugebiet an Vorsfelde anbinden

Vorsfelde

Wolfsburgs größter Ortsteil wird noch größer: Langfristig sollenbis zu 650 Wohneinheiten am Fuhrenkamp entstehen. Kerstin Struth, SPD-Ratsfrau und Fraktionssprecherin im Vorsfelder Ortsrat, will das Neubaugebiet von Anfang an in Richtung Vorsfelde orientieren. Fehler wie damals in der Bürgerkämpe müsse man diesmal vermeiden.

Bürgerkämpe-Fehler vermeiden

Denn: Formal gehört die Bürgerkämpe zu Vorsfelde. Aber: „Viele Bürger fühlen sich eher der Nordstadt zugehörig“, sagt Kerstin Struth. Das liege zum einen an der „Riesenstraße“ ( Westumgehung), die die Bürgerkämpe von Vorsfelde trenne. Zum anderen an der Nähe der Nordstadt. Das führe unter anderen dazu, dass viele Bürgerkämpe-Bewohner eben nicht über die Westumgehung, sondern über die Nordstadt fahren. Was dort ebenfalls für Verkehrsprobleme sorgt.

Weichen früh stellen

Im Neubaugebiet am Fuhrenkamp habe man jetzt die Chance, die Weichen ganz früh zu stellen. „Wir müssen das Neubaugebiet an Vorsfelde anbinden“, betont Kerstin Struth. „Etwa durch eine Unterführung unter der Westumgehung hindurch.“ Die könnten Fußgänger und Radfahrer nutzen. „Dann müssten Schulkinder nicht über diese Riesenstraße gehen und wir könnten auf viele Elterntaxis verzichten.“

Keine Anbindung an Promilleweg

Eine Verkehrsanbindung an den Fuhrenkamp will sie hingegen verhindern: „Dann bricht dort das Chaos aus“, befürchtet Kerstin Struth. Besser sei eine Anbindung über die Westumgehung sowie später – bei einer möglichen Erweiterung des Baugebiets – über die L291 (Alte Handelsstraße).

Bunte Mischung von Neubürgern

Auch plädiert sie eine bunte Mischung aus Neubürgern: „Ich möchte kein Baugebiet nur für Wohlhabende“, betont sie. Im Fuhrenkamp sollten alle Bevölkerungsschichten ein neues Zuhause finden. Mit einer entsprechenden Infrastruktur: „Etwa einem kleinen Bäckerladen“, sagt sie. Einkaufen sollen die Neubürger in Vorsfelder, denn: „Sie sollen sich als Vorsfelder fühlen.“

Von Carsten Bischof