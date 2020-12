Kelleraufbrüche in Vorsfelde: Fernseher und Werkzeug gestohlen

Vorsfelde

Gleich sechs Kellerparzellen haben unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Bahnhof in Vorsfelde aufgebrochen. Zur Beute kann die Polizei noch keine Angaben machen. Der Schaden liege bei mindestens 300 Euro.

Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen. Den Ermittlungen zufolge gelangten die Täter auf noch unbekannte in das Mehrparteienhaus. Hier begaben sie sich in den Keller und öffneten mit brachialer Gewalt die Kellerparzellen. Aus den Räumen stahlen sie unter anderem einen Fernseher und Werkzeug.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Zeugen melden sich bei der Polizeistation Vorsfelde unter Tel. (0 53 63) 80 97 00.

Von der Redaktion