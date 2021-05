Vorsfelde

Hat Wolfsburgs einwohnerstärkster Ortsteil wirklich keine einzige öffentlich zugängliche Ladestation für Elektro-Autos? „Leider nein“, sagt die Stadt Wolfsburg. „Leider nein“, sagt auch der Ortsrat. Beide liegen falsch, denn: „Wir haben eine“, sagt Richard Koller, Chef des gleichnamigen Autohauses an der Wolfsburger Straße. „Und zwar nicht erst seit gestern.“

E-Auto-Fahrer wissen von der Vorsfelder Lademöglichkeit

Ende 2020, so der Autohaus-Chef, habe er eine Ladestation der Volkswagen-Tochter Elli bestellt. Dafür sei extra ein zweiter Anschluss gelegt worden. Offiziell in Betrieb sei die Ladestation seit Anfang März dieses Jahres. „Und das ist auch online nachzulesen“, sagt er. Und schmunzelt. Immerhin: Fahrer von E-Autos wüssten von der Ladesäule und hätten dort auch schon Strom getankt.

Hinzu kommt: Die Ladestation beherrscht zwei unterschiedliche Ladeleistungen – auf der einen Seite gibt sie 11 kW ab, auf der anderen 22 kW. „Außerdem ist sie mit allen Karten und Providern kompatibel“, sagt Richard Koller. „Jeder E-Auto-Fahrer kann unsere Ladestation nutzen. Sie ist rund um die Uhr zugänglich. Wir haben sogar schon einen Tesla hier stehen und laden gehabt.“ Koller lacht: „Mehr können wir nicht tun...“

Google kennt die Lademöglichkeit nicht – der ID.3 schon

Die WAZ machte die Probe aufs Exempel und suchte per Google nach ­E-Ladepunkten in Wolfsburg. Das Ergebnis: Sehr viele Treffer – aber kein einziger in Vorsfelde. Allerdings suchen viele E-Auto-Fahrer per App oder Navi nach Ladestationen. Die WAZ bat einen ID.3-Fahrer, nach einer öffentlichen Lademöglichkeit in Vorsfelde zu suchen – schwupps, er wurde sofort fündig: Autohaus Koller, Wolfsburger Straße. „Sehen Sie“, merkte Richard Koller an, „auch Vorsfelde hat eine öffentlich zugängliche Lademöglichkeit für Elektro-Autos.“ Das habe er einigen Politikern bereits telefonisch mitgeteilt.

Vize-Ortsbürgermeister Karl Haberstumpf (SPD) gehört nicht dazu. „Aber auch ich bin schon angerufen worden“, berichtet er. Von Bürgern, die ihn auf die Lademöglichkeit bei Koller hingewiesen haben. Tenor der Gespräche: ­E-Auto-Fahrer wüssten natürlich, wo es Lademöglichkeiten gebe und wie man sie finde.

Von Carsten Bischof