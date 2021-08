Reislingen-Südwest

Alle reden vom Hochwasserschutz – vor allem nach den schlimmen Überflutungen im Westen Deutschlands. Auch in Wolfsburg ist das ein Thema. Doch die Gräben am Lasker-Schüler-Ring in Reislingen-Südwest sind so stark mit Grünzeug zugewuchert, dass sie bei Starkregen deutlich weniger Wasser aufnehmen können. Die Folge: Erst vor einigen Monaten schwappte das Wasser über die Ufer – und lief in den Keller von zwei angrenzenden Häusern.

So weit hätte es nicht kommen müssen, sagt Anwohner Rolf Poppe. „Man hatte den Bewuchs in den Gräben einfach zurückschneiden müssen“, sagt der 66-Jährige. Das wurde in den vergangenen Jahren immer regelmäßig gemacht. Zweimal im Jahr kamen Mitarbeiter der Stadt und stutzten den Wildwuchs in sämtlichen Gräben von Reislingen-Südwest. Das sei diesmal auch wieder passiert – nur nicht rund um den Lasker-Schüler-Ring. Sagt Poppe.

Die Pflanzen wachsen und wachsen

Die Pflanzen wachsen und wachsen. Eine wahre Pracht, ein schöner Anblick fürs Auge. Aber nicht schön für die Anwohner. Die künstlich angelegten Gräben sollen eigentlich Regenwasser aufnehmen, damit das umliegende Gelände nicht überflutet wird. Aber wenn sie so zugewuchert sind, können sie diese Aufgabe überhaupt erfüllen? Die Stadt sagt ja. „Von einer Beeinträchtigung der Funktion des Grabens ist nicht auszugehen“, erklärt Christiane Groth von der Kommunikation der Stadt.

So sehen die zugewucherten Gräben aus:

Aber bei Starkregen, der leider immer häufiger auftritt, sehe es gefährlich aus, sagen Anwohner: Kürzlich stieg innerhalb kürzester Zeit der Pegel in einem der Gräben, der direkt an Wohnhäuser grenzt, extrem an. „Das Wasser stand 20 Zentimeter unter der Brücke“, erzählt Rolf Poppe. Das hätte böse ausgehen können. Damit das nicht wieder passiert, hatte Poppe die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) darüber informiert. Doch bislang sei nichts passiert.

Regenrückhaltebecken sind voller Schilf

An einigen Stellen sind die Gräben kaum noch zu sehen, so stark haben sich die ehemals kleinen Sträucher ausgebreitet. An einem Weg ist der rund drei Meter breite Graben überhaupt nicht mehr zu erkennen. „Es sieht wie im Urwald aus“, scherzt Poppe. Das könnte man auch über die beiden angrenzenden Regenrückhaltebecken sagen: Sie sind mit Schilf zugewuchert.

Bald soll dort etwas passieren, verspricht die Stadt. Die WEB plant Unterhaltungsarbeiten für die letzte Augustwoche. Sie unterhält den Graben, der das Wasser vom Regenrückhaltebecken an der Von-Droste-Hülshoff-Straße abführt. Ein Rückschnitt der Gehölze an den Gräben vor und hinter den Grundstücken sind im Winter geplant. Der „nächste Pflegedurchgang“ dort solle aber schon Ende September/Anfang Oktober sein, so Christiane Groth.

Von Sylvia Telge