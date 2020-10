Kein Geld für Glasfaser: Netzausbau in Vorsfelde gerät ins Stocken

Vorsfelde

Der Ausbau des Glasfasernetzes im Gebiet der Stadt Wolfsburg lief einige Jahre lang wie am Schnürchen. Jetzt aber ist das Budget erst einmal erschöpft. Eine Folge: Während Fallersleben in mehreren Clustern komplett durch die Wobcom erschlossen wurde, bekommt in Vorsfelde vorerst nur der Norden einen schnelleren Internet-Zugang. Ortsbürgermeister Günter Lach schüttelt darüber verärgert und verständnislos den Kopf. „Falls jetzt tatsächlich nicht mehr investiert wird, bleiben ausgerechnet viele Firmen außen vor – schließlich liegen südlich des Mittellandkanals auch die Gewerbegebiete Vogelsang und Sudammsbreite“, mahnt er.

Der eigenwirtschaftliche Ausbau der Wobcom ist abgeschlossen

Die Finanzierung fußte bisher auf zwei Säulen: Fördermittel von Bund, Land oder EU – bei den so bezahlten Maßnahmen war dann offiziell die Stadt Wolfsburg der Bauherr – und Geld der Stadtwerke/Wobcom. „Derzeit haben wir 60 Millionen Euro in den Glasfaserausbau in Wolfsburg investiert, damit ist der eigenwirtschaftliche Ausbau der Wobcom abgeschlossen“, teilt Stadtwerke-Sprecherin Petra Buerke auf Nachfrage der WAZ mit. Fördermittel hatte die Stadt Wolfsburg für Bauarbeiten in Almke, Teile von Neindorf und den Ilkerbruch bei Fallersleben beantragt, erhalten und den Betrieb der Netze anschließend ausgeschrieben. Den Zuschlag im Betreiber-Ausschreibungsverfahren erhielt dann übrigens die Wobcom.

Förderung läuft aus

Auch einige Förderprogramme für den Breitband-Ausbau laufen Ende dieses Jahres aus. Doch wäre es bisher organisatorisch nur sehr schwer möglich gewesen, ohne Probleme weitere Summen aus dem Topf abzurufen – denn Geld gibt es nur, wenn die entsprechenden Bauarbeiten im geförderten Gebiet spätestens sechs Monate nach Bewilligung der Förderung starten. Hinzu kommt: Ziel der Bundesregierung ist es, durch die Förderung bis zum Jahr 2025 die sogenannten „weißen Flecken“ auf der digitalen Landkarte in Deutschland verschwinden zu lassen. Und ein ganz weißer Fleck ist Vorsfelde da sicher nicht, selbst im Süden nicht.

Netzausbau in Wolfsburg Folgende Wolfsburger Stadt- und Ortsteile sind durch das Investitionsprogramm der Stadtwerke/Wobcom schon an das Glasfaserkabel-Netz angeschlossen oder befinden sich gerade im Ausbau und werden noch fertiggestellt: Tiergartenbreite, Laagberg, Westhagen, Eichelkamp, Schillerteich, Hesslingen, Wohltberg, Teichbreite, Hellwinkel, Rothenfelde, Rabenberg, Detmerode, Almke, Neindorf, Ilkerbruch, Kreuzheide, Köhlerberg, Innenstadt, Vorsfelde/Nord, Nordsteimke, Fallersleben, Alt Wolfsburg, Hohenstein und Köhlerberg.

Fest steht: Das Geld, das die Stadtwerke für den Netzausbau reserviert hatten, ist aufgebraucht. Das bedeute nicht, dass mit der Steigerung der Versorgungs-Qualität ein für alle Mal Schluss sei, betont Buerke. Aber: „Jetzt muss nach anderen Lösungen gesucht werden. Da ist natürlich auch die Politik gefragt.“

Von Andrea Müller-Kudelka