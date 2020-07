Fallersleben/Vorsfelde

Die Karfunkel-Geschäfte in Fallersleben und Vorsfelde schließen Ende September. Nicht weil sie schlecht laufen, sondern weil Inhaberin Stefanie Bodner wieder als Heilpraktikerin für Psychotherapie arbeiten möchte. „Ich wollte wieder in meinen alten Beruf gehen“, erklärt die 52-Jährige. Dieser Wunsch sei ihr schon vor einem Jahr gekommen.

In ihren Modeläden, die ausgefallene Kleidung aus Skandinavien anbieten, stecke „viel Herzblut“. Gern hätte sie deshalb ihre insgesamt drei Karfunkel-Geschäfte in Fallersleben, Vorsfelde und Meine an Mitarbeiterinnen übergeben – doch niemand wollte. „Das ist schade, wir haben so nette und treue Stammkunden“, bedauert Stefanie Bodner.

„Karfunkel“ in Wolfsburg : Vor elf Jahren ging alles los

Der Laden in Meine ist bereits seit Ende April dicht, die Geschäfte in der Fallersleber Westerstraße und in der Langen Straße in Vorsfelde sollen im September folgen. Kein leichter Schritt für Stefanie Bodner. Vor elf Jahre eröffnete sie das erste „Karfunkel“ – in Müden an der Aller. „Damals wollte und wusste ich, dass meine Tätigkeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie eine Pause braucht“, erklärt Stefanie Bodner. Ihr Plan: ein Geschäft eröffnen, das „einen Platz für tolle Dinge und noch tollere Menschen bietet“.

Und das machte sie: „ Wenn ich eine Idee habe und sie sich in Kopf, Bauch und Herzen richtig anfühlt, setze ich sie um.“ Aus dieser Idee sind im Laufe der Jahre mehrere Karfunkel-Standorte entstanden. „Viele meiner Ideen und Wünsche habe ich umgesetzt“, blickt Stefanie Bodner stolz zurück. Sogar eine eigene Karfunkel-Stiefel-Kollektion gibt es – und einen Fernsehauftritt: Eine Kandidatin von „ Shopping Queen“ kaufte bei ihr ein – vor laufender Kamera.

Es ist Zeit, wieder einen neuen Weg zu gehen

Doch jetzt sei es wieder Zeit, einen neuen Weg zu gehen: „Irgendwie zurück und doch ganz anders. Ich spüre, dass mein Platz wieder in der Praxis ist.“

Von Sylvia Telge