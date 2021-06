Nordsteimke

Die Autofahrer trauten ihren Augen nicht: Drei Kamele standen am Freitag an der Waschstraße in Nordsteimke beim Real-Parkplatz. Die Tiere waren jedoch nicht alleine, Gino Frank und Giovanni Lauenburger von der Frank-Safari-Reitbahn waren mit dabei. Gemeinsam sammelten sie Spenden für den Schaustellerbetrieb.

Hinter einem großen Zaun standen die Kamele Kira (7) und Malaika (4) mit der zweijährigen Tochter, die noch keinen Namen hat. Jens Schroeder von der Waschstraße hat die Tiere samt Begleiter eingeladen. „Ich übernehme die Patenschaft für das Fohlen, daher möchte ich die Safari-Reitbahn unterstützen“, erklärt Schroeder. Er spendete für jede Autowäsche und die Autofahrer konnten einen Beitrag in die Spendendose werfen.

Kamele stehen in Nordsteimke an der Waschanlage

Die Autofahrer, besonders die Beifahrer, schauten neugierig von der Tankstelle rüber. „Viele fahren vorbei und denken wahrscheinlich, dass sie nicht richtig sehen“, erzählt Frank. Auch der zehnjährige Sami entdeckte die Kamele und kam sofort mit seiner Familie vorbei. „Die Kamele sind echt groß“, staunte Sami.

Nordsteimke: Spendenaktion für Safari-Reitbahn Frank. Die Kamele kommen in der nächsten Woche wieder. Quelle: Roland Hermstein

Gino Frank betreibt die Safari-Reitbahn. Der 32-Jährige ist der Cousin von Bill Frank, dem Juniorchef von der in Wolfsburg bekannten Reitbahn Frank. Die beiden Familienunternehmen gelten als Schaustellerbetriebe, daher bekommen sie keine Unterstützung wie beispielsweise Zoos.

Safari-Reitbahn ist seit 27 Monaten im Winterquartier

Zur Safari-Reitbahn gehören 100 Tiere, darunter Kamele, Pferde, Alpakas und Ziegen. Seit 27 Monaten sind die Tiere im Winterquartier in Barmke bei Helmstedt untergebracht. Umherreisen darf die Safari-Reitbahn wegen Corona nicht und somit fehlen auch die Einnahmen. Im vergangenen Sommer spendeten die Landwirte Futter und viele Wolfsburger spendeten Geld. „Ohne diese Spenden hätten wir es nicht geschafft“, gibt Frank zu. Nun bittet Frank erneut um Unterstützung, sie benötigen beispielsweise Heu, Kraftfutter und Geld für den Tierarzt.

Safari-Reitbahn bittet um Spenden Wer die Safari-Reitbahn unterstützen möchte, kann sich telefonisch bei Gino Frank unter (05356) 9690074 melden. Größere Futterspenden können auch mit dem Lastwagen abgeholt werden. Zudem hat Frank ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN DE41269410530662022300. Auch über Paypal ist spenden möglich: paypal.me/FrankReitbahn.

Denn Frank rechnet nicht damit, dass sie in diesem Jahr noch auf Tournee gehen können. „Der Sommer und der Winter liegt noch vor uns und unserer Reserven sind schon aufgebraucht“, so Frank. Daher finden im Namen der Familie Frank auch hier und dort Haussammlungen statt.

Die Kamele stehen in der nächsten Woche wieder in Nordsteimke

Die drei Kamele haben genügend Wasser und Stroh rund um die Waschstraße. Und Sonne können die Riesen auch gut ab. Giovanni Lauenburger erzählt: „Kamele sind sehr ruhige Wesen, dennoch ist ihnen ohne Auftritte langweilig.“

„Ruhige Tiere“: Giovanni Lauenburger ist für die Kamele verantwortlich. Die Tiere freuen sich über Streicheleinheiten und Karotten. Quelle: Roland Hermstein

Kira, Malaika und ihr Fohlen stehen am Montag, 7. Juni, und am Donnerstag, 10. Juni, wieder bei der Waschanlage in Nordsteimke. Voraussichtlich von 11 bis 16 Uhr. „Die Kamele freuen sich über weitere Streicheleinheiten und über Karotten“, so Frank.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig