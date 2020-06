Käferschule: Stadt stellt Pläne für Anbau und Umbau vor

Reislingen

Der Ortsrat Neuhaus-Reislingen tagt am Donnerstag, 25. Juni, um 18.30 Uhr im Wolfsburger Rathaus A (Sitzungszimmer 5). Auf der Tagesordnung stehen zwei spannende Themen: die Erweiterung der Käferschule in Reislingen-Südwest und die Ausweisung des Naturschutzgebietes „Wendschotter und Vorsfelder Drömling mit Kötherwiesen“ – von dem Neuhaus und Reislingen aber nur am Rande betroffen sind.

Käferschule soll vierzügig werden

Die Politiker interessiert vor allem die geplante Erweiterung der Käferschule. Die soll – inklusive ihres Standortes in Neuhaus – vierzügig werden. Geplant sind ein Anbau und Umbauten im jetzigen Gebäude. Der Anbau soll zweigeschossig gebaut werden – mit jeweils drei Unterrichtsräumen pro Geschoss. Hinzu kommen Differenzierungsräume zwischen Unterrichtsräumen. Auf der gegenüber liegenden Seite sollen WCs, Therapieraum, Lager und Technik angesiedelt werden.

Anbau und jetziges Gebäude werden verbunden

Der Anbau soll durch ein neues Foyer mit dem jetzigen Schulgebäude verbunden werden, von hier aus soll auch die neue Hausmeisterloge zugänglich sein. Zudem soll das Foyer per Schiebetür mit dem jetzigen Mehrzweckraum verbunden werden, so dass ein zentraler, großer Raum für das „Schulleben“ (so steht es in der Verwaltungsvorlage) entsteht.

Platz für Lehrer und Ganztagspersonal

Im jetzigen Schulgebäude soll der Personalbereich vergrößert werden – damit genügend Arbeits- und Pausenräume für Lehrer und Ganztagspersonal zur Verfügung stehen. „Das Erdgeschoss des Bestandes soll neben Verwaltungs- und Personalräumen künftig ausschließlich zur Ganztagsnutzung und für den Werk-Fachraum zur Verfügung stehen“, heißt es in der Vorlagen weiter. Im Obergeschoss soll es sechs Klassen- und zwei Fachräume geben (Musik und EDV).

Aufwändige Erschließungsarbeiten

Zudem soll ein neuer Küchenbereich gebaut werden – im jetzigen Küchenbereich soll es künftig Sitzplätze geben. Außerdem soll in dem Bestandsgebäude ein Aufzug eingebaut werden, damit alle Räume sowie Ruhebereich und Bibliothek barrierefrei erschlossen werden können. „Die Verbindung zum Neubau und das dortige Erdgeschoss sind ebenfalls barrierefrei geplant“, so die Stadt. Wegen der Grundstücksneigung seien „aufwändige Erschließungsarbeiten“ zu erwarten. Die Stadt rechnet mit weiteren Planungskosten von 670 000 Euro.

