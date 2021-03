Käferschule: Mutter sammelt 1300 Euro fürs Grüne Klassenzimmer

Reislingen

So viel Engagement muss belohnt werden: Michaela Tiedemann hat jetzt 1300 Euro für die Neugestaltung des „Grünen Klassenzimmers“ der Käferschule in Reislingen-Südwest gesammelt – dafür bekam sie von Viertklässlern ein Schoko-Dankeschön überreicht und ein lautstarkes „Danke“ zu hören. Schon bald soll das marode Gebäude auf dem Schulhof in neuem Glanz erstrahlen.

Das Grüne Klassenzimmer der Käferschule: Aktuell ist bes gesperrt. Aber noch im Frühjahr soll es in neuem, buntem Glanz erstrahlen. Quelle: Britta Schulze

Auf Initiative des Fördervereins war das grüne Klassenzimmer vor einigen Jahren entstanden – als einziger Schattenspender an heißen Sommertagen, als Treffpunkt der Grundschüler und als Open-Air-Unterrichtsraum. „Wir haben das grüne Klassenzimmer dann der Stadt Wolfsburg geschenkt“, berichtet Sabine Hein, Vorsitzende des Fördervereins und Lehrkraft der Käferschule. Jetzt sei das Gebäude in die Jahre gekommen – aber die Stadt würde es am liebsten abreißen lassen wollen.

Förderverein und Eltern wollen selbst Hand anlegen

„Das wollen wir verhindern und selbst Hand anlegen“, betont Hein. Sie habe mit einer Wolfsburger Tischlerei gesprochen – „die wird sich um die Holzwände kümmern“. Außerdem habe der Frankfurter Designer Daniel Eyrich seine Hilfe zugesagt: „Er will gemeinsam mit einem zweiten Künstler die Wände mit Graffiti verschönern“, so Hein. „Und der Förderverein wird gemeinsam mit Eltern für die Grundierung sorgen.“

Apropos Eltern: Weil diese Maßnahmen natürlich Geld kosten, hat sich Michaela Tiedemann zu einer Spendensammlung per Online-Bezahldienst PayPal entschieden: „Dabei kamen 1300 Euro zusammen“, staunt die Mutter. Diese Summe überwies sie aufs Konto des Fördervereins und überreichte am Mittwochmorgen einen symbolischen Spendenscheck.

Die Viertklässler der Käferschule sind begeistert

Was die Viertklässler der 4a und b – zumindest die Hälfte, die aktuell im Wechselunterricht in der Käferschule ist – begeisterte: „Danke, dass Sie das für uns organisiert haben“, sagte Roumaissa Khelifi, Klassensprecherin der 4a. Auch Schulleiterin Ulrike Svetlik schwärmte: „Eine hervorragende Idee, die zeigt, dass das Miteinander an dieser Schule toll funktioniert.“

Von Carsten Bischof