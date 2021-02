Reislingen

Das „grüne Klassenzimmer“ der Käferschule in Reislingen-Südwest soll wieder schön und bunt werden. Der Förderverein der Käferschule will gemeinsam mit Eltern die Wände grundieren. Anschließend soll der Berliner Graffiti-Künstler Daniel Eyrich das Carport-ähnliche Gebäude frisch und farbig gestalten. „Im Frühjahr soll es losgehen“, sagt Sabine Hein, Vorsitzende des Fördervereins.

Das grüne Klassenzimmer – damals eine Weidenhütte – wurde 2008 von Schülern der BBS II für die Käferschule gebaut und später verfeinert. Mittlerweile ist der naturnahe Lernort in die Jahre gekommen und dient abends oft als Treffpunkt für Jugendliche. Unterricht findet darin aktuell nicht statt. Dennoch ist er dem Förderverein und dem Kollegium ein Dorn im Auge: „Wir wollen das grüne Klassenzimmer schon lange verschönern“, sagt Sabine Hein.

Der Förderverein der Käferschule engagierte den Berliner Künstler Daniel Eyrich

In der WAZ habe sie kürzlich einen Bericht über das Vorsfelder Graffiti-Projekt des Berliner Künstlers Daniel Eyrich gelesen. Im vergangenen Sommer gestalteten 24 Graffiti-Künstler eine triste Garagenwand zum Riesen-Kunstwerk. Daniel Eyrich sagte später der WAZ: „Wolfsburg braucht viel mehr legale Flächen für Graffiti-Kunst.“ Für ihn gehöre diese Kunstform zu einer Großstadt dazu.

Sabine Hein nahm Kontakt zum Berliner Künstler auf und engagierte ihn für die Verschönerung des grünen Klassenzimmers an der Käferschule: „Er plant schon...“, freut sich die pädagogische Mitarbeiterin der Grundschule. Vielleicht, so Hein, könne man ja die Grundschüler in das Kunstprojekt einbeziehen.

Doch jetzt heißt es erst einmal Spenden und Sponsoren zur Finanzierung des Projekts zu gewinnen: „Eine Mutter hat über eine Paypal-Spendenaktion bereits über tausend Euro gesammelt“, betont Sabine Hein. Die Aktion laufe noch einige Tage: „Vermutlich kommt da noch mehr Geld zusammen.“ Wichtig sei allen – Schülern, Lehrern, Eltern, Förderverein – nur eines: die Rettung des grünen Klassenzimmers. Damit die Grundschüler auch weiterhin im Sommer Sachkundeunterricht im Freien genießen können.

Von Carsten Bischof