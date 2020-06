K 46: Stadt schlägt Ampel und längere Rechtsabbiegerspur vor

Warmenau/Kreuzheide

Auch wenn der Ortsrat Brackstedt/Velstove/ Warmenau die Ampellösung an der Einmündung K 46/Hubertusstraße abgelehnt hat ( WAZ berichtete), geht die politische Debatte darüber weiter. Am Ende entscheidet der Rat der Stadt über Ampel- oder Kreisellösung oder ein Provisorium.

K 46/ Hubertusstraße : Ampel und längere Abbiegespur

Im „Objektbeschluss“ zu Umbau des Knotenpunktes K46/ Hubertusstraße schlägt die Stadtverwaltung den Bau einer Ampelanlage und die Verlängerung des Rechtsabbiegerstreifens von der K 46 auf die Hubertusstraße vor. Geschätzte Kosten: 514 000 Euro. Der längere Abbiegerstreifen soll den Verkehrsfluss trotz Ampel „sicherstellen“. Außerdem plant die Verwaltung, den jetzigen Geh- und Radweg um rund 40 Meter in Richtung K46 zu verlegen – aus Sicherheitsgründen. Sie will dort „eine signalisierte Querung über die Verkehrsinseln der Hubertusstraße realisieren“.

Unfallschwerpunkt : Situation schon entschärft

Schon vor einiger Zeit hat die Stadt Tempo 50-Schilder und Warnhinweise auf einen Unfallschwerpunkt aufgestellt. Am Dienstag hat sie zudem die Rechtsabbiegespur auf die Hubertusstraße verkürzt, „um die Geschwindigkeit der Abbiegenden an der Stelle zu reduzieren“. Mit Erfolg: Laut der Mitglieder des Ortsrates Brackstedt/Velstove/ Warmenau werde dort weniger gerast und es habe dort lange keinen Unfall mehr gegeben.

Provisorische Ampel für Kreuzung in Wolfsburg

Trotzdem fordert der Ortsrat zweierlei: Die Stadt solle eine provisorische Ampel versuchsweise an diesem Unfallschwerpunkt aufstellen – „dann sehen wir, wie es wirkt“, betont Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns ( CDU). „Genau so hat es uns Stadtbaurat Hirschheide zugesagt.“ Kosten: rund 40 000 Euro. Zweite Forderung: Man wolle eine Kostenschätzung für den Bau eines Kreisverkehrs haben, ergänzt Heinz-Joachim Jahneke ( SPD). Beides, so der Ortsrat einstimmig, brauche man als Grundlage für eine politische Entscheidung.

