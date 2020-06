K46/Hubertusstraße: Verwaltung zieht umstrittene Vorlage zurück

Warmenau/Nordstadt

Der Eklat im Ortsrat Brackstedt/Velstove/ Warmenau zieht weitere Kreise: In der vergangenen Woche hatte Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns ( CDU) mit Blick auf die Entschärfung des Unfallschwerpunkts K 46/Hubertusstraße die Verwaltung scharf kritisiert. Die Stadt wolle die Politiker mit einseitigen Informationen und Verschleierungen „in eine bestimmte Richtung bringen“. Jetzt hat Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) die betreffende Vorlage zurückgezogen – er sehe „ Erörterungsbedarf mit den Fraktionen“ und strebe eine „einvernehmliche Lösung“ an.

Stadt plädiert für eine Ampel

Darum geht es: Seit Jahren diskutieren Stadt und Ortsräte über die Einmündung K46/ Hubertusstraße in Höhe der Kreuzheide. Die Stadtverwaltung hat verschiedene Möglichkeiten einer Entschärfung geprüft – Kreisverkehr oder Ampel – und favorisiert das Aufstellen einer Ampelanlage. Die Ortsräte Nordstadt, Kästorf/Sandkamp sowie Brackstedt/Velstove/ Warmenau hingegen plädieren für einen Kreisverkehr.

Eklat im Ortsrat

Ein Konflikt, der am vergangenen Mittwoch in einem Eklat im neuen Warmenauer Dorfgemeinschaftshaus gipfelte: Während der Sitzung des Ortsrates Brackstedt/Velstove/ Warmenau warf Jahns der Verwaltung vor, den Politikern wichtige Informationen vorzuenthalten, Sachverhalte falsch darzustellen und die Politiker ganz bewusst in Richtung Ampellösung drängen zu wollen. Jahns präsentierte eine Stellungnahme der Landesunfallkommission, die sie vollständig bekommen hatte – während die Stadtverwaltung eine teilweise geschwärzte Fassung an Rats- und Ortsratsmitglieder verschickte.

Klaus Mohrs zieht Vorlage zurück

Am vergangenen Donnerstag bat die WAZ Oberbürgermeister Klaus Mohrs um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen – die es bisher nicht gibt. Stattdessen zog der OB am Dienstag kurzfristig die umstrittene Vorlage zurück. Dabei sollte sie ab 18 Uhr im Ortsrat der Nordstadt beraten werden. Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer ( SPD) kann diese Reaktion verstehen, denn: „Das Schwärzen von Unterlagen hat natürlich Vertrauen gekostet. Dieses Vertrauen muss die Verwaltung erst einmal zurückgewinnen.“ Als Politiker müsse man darauf vertrauen können, „alle Informationen zu bekommen, die wir als Grundlage unserer Entscheidung brauchen“.

Glosemeyer ist enttäuscht

Rein sachlich betrachtet ärgere sie sich, „dass eine Entscheidung wieder einmal aufgeschoben worden ist“. Ihre Forderung: Noch vor der Sommerpause solle die Verwaltung die drei betroffenen Ortsräte zu Sondersitzungen einladen, die offenen Finanzierungsfrage beantworten und Entscheidungen herbeiführen. Ja, so Glosemeyer, ihr Nordstadt-Ortsrat habe auch für die Kreisverkehrlösung gestimmt. Aber zwei Dinge wolle sie auf gar keinen Fall: zusätzlichen Verkehr auf der Hubertusstraße und eine Behelfsampel für 50 000 Euro. „Mit dem Geld kann man lieber Löcher in der Straßendecke schließen.“

