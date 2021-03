K 46: Weiter Wirbel um geschwärzte Passagen in behördlichem Schreiben

Warmenau

Das Thema stand zwar nicht auf der Tagesordnung, dennoch sorgte es für scharfe Reaktionen am in der Sitzung des Ortsrates Brackstedt-Velstove-Warmenau: Zum wiederholten Male ging es um die Verkehrssituation Einmündung Hubertusstraße in die Kreisstraße 46, hier unter anderem um ein Schreiben des Landespolizeipräsidiums zu einer Stellungnahme der Landesverkehrskommission.

Während vor einigen Monaten diverse Passagen in beiden Schreiben aus angeblichen Datenschutzgründen noch geschwärzt waren und somit den Zorn der heimischen Politiker und Politikerinnen hervorriefen, war der Brief der Behörde für einige Tage von jedermann im städtischen Informationsdienst „Allris“ nachzulesen.

Polizei und Verwaltung wollen eine Ampel – drei Ortsräte kämpfen für einen Kreisel

Bislang war bekannt, dass Polizei und Verwaltung eine Ampelanlage fordern, drei tangierte Ortsräte hingegen zum Kreisel tendieren. Ein Ergebnis ist weiterhin offen. So erregte eine Wertung der Landesverkehrskommission am Mittwoch die Gemüter: Falls nicht schnell etwas unternommen werde und man den Vorschlägen der Kommission nicht folge, so hieß es sinngemäß, müssten die Ortsräte die Konsequenzen tragen, wenn etwas Schlimmes passiere.

Komplett war dies im Netz nachzulesen, vor der Sitzung allerdings verschwanden die zwei Schreiben der Polizeiinspektion Wolfsburg und des Polizeipräsidiums sowie ein Brief an die Fraktionen, alle datiert aus dem Zeitraum von 14. bis 20. November 2020. Wer die Unterlagen offenbar irrtümlich ins Netz gestellt hat und wer sie schließlich kurzfristig wieder entfernte, blieb am Mittwoch ungeklärt.

Der Inhalt jedenfalls sorgte dennoch für heftige Reaktionen.Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns (CDU) verwahrte sich in scharfen Worten gegen die Unterstellung, dass Ortsräte die Sicherheit von Verkehrsteilnehmern gefährdeten. „Diese Formulierung ist unverschämt und hat uns tief getroffen“, sagte Jahns. Jan Schulze (SPD) empfand einige Passagen als beleidigend.Stellvertretender Ortsbürgermeister Martin von Werne (SPD) erinnerte daran, dass man die Gefahren dieses Einmündungsbereiches früh erkannt habe und sich eine eventuelle Untätigkeit nicht vorwerfen lassen wolle.

Am Rande der öffentlichen Ortsratssitzung wurde aus einer Information aus dem Innenministerium berichtetet. Auch hier betrachtet man offenbar die Position der Landesunfallkommission, die eindeutig zur Ampelanlage hin tendiert und diese nachdrücklich fordert, als unpassend. Es sei Sache der Kommune für die Sicherheit ihrer Bevölkerung zu sorgen, so die Stellungnahme aus dem Ministerium.

K 46/ Hubertusstraße: Eine Ampelanlage kostet mehr als 500 000 Euro

Angelika Jahns zitierte schließlich aus einem Antrag der CDU-Fraktion der Stadt Wolfsburg aus dem November des vergangenen Jahres. Die bisherigen Erkenntnisse über den Einmündungsbereich müssten einer neuerlichen Überprüfung unterzogen werden, zumal bekannt wurde, dass es im ersten Halbjahr 2020 lediglich einen Unfall gegeben habe. „Von einem Unfallschwerpunkt kann ja wohl nicht mehr die Rede sein“, sagte Jahns.

Auch angesichts der Kosten für eine Ampelanlage in Höhe von mehr als 500 000 Euro sowie den weiteren jährlichen Folgekosten von 28 000 Euro schlägt die CDU vor, die Evaluierung abzuwarten und danach eine einvernehmliche Lösung zu erarbeiten.

Von Burkhard Heuer