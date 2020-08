Vorsfelde

Mittendrin statt nur dabei: VR-Gaming wird häufig als das ultimative Spielerlebnis beschrieben. In den vergangenen Tagen hatten fünf Jugendliche aus Wolfsburg die Möglichkeit, selbst Erfahrungen mit „Virtual Reality“sammeln. Im Rahmen eines Ferienangebots der Jugendförderung probierten sie im Jugendhaus ASS in Vorsfelde an insgesamt vier Tagen eine Reihe von Spielen aus.

Der thematische Schwerpunkt der Ferienwoche lag auf der Auseinandersetzung mit den Kriterien der Altersfreigaben durch die „ Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle“ (USK). Die Jugendlichen lernten die Kriterien kennen und hatten die Möglichkeit, sie selbst anzuwenden: Sie spielten verschiedene VR-Spiele, welche zwar allesamt für ihr Alter freigegeben waren, aber deren genaue Altersbeschränkung sie nicht kannten.

Anzeige

Nach dem VR-Game übernahmen die Jugendliche die Rolle von USK-Beauftragten

Im Anschluss konnten sie selbst die Rolle der USK-Beauftragten übernehmen und die gespielten Spiele bewerten. Dabei wurde Anna (13) schnell klar: „Nur weil die USK ein Spiel ab 12 freigibt, heißt das nicht automatisch, dass das Spiel auch für alle 12-Jährigen geeignet ist. Das ist bei jedem Kind anders.“ Die Diskussionen um die Altersfreigaben waren sehr spannend und die Jugendlichen schätzen die Spiele treffend und nachvollziehbar ein.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Als besonders beliebt kristallisierte sich ein Spiel heraus, bei dem vor allem Fitness und Rhythmusgefühl der Teilnehmenden gefordert waren. Was gemächlich anfing, wurde auf höheren Levels zu einer echten Herausforderung – gerade bei den hochsommerlichen Temperaturen in der vergangenen Woche. Alle Jugendlichen hatten dennoch viel Spaß und waren von den Möglichkeiten der Virtual Reality-Brillen begeistert.

Von der Redaktion