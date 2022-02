Nordsteimke

Seit stolzen 100 Jahren besteht die Freiwillige Feuerwehr in Nordsteimke. Das würden die Mitglieder gern so feiern, wie sich das für solch ein rundes Jubiläum gehört. Ob das möglich ist, hängt von Corona ab. Ortsbrandmeister Matthias Dressler, sein Stellvertreter Michael Koch und der Rest des Teams sind optimistisch und planen ein Fest-Wochenende vom 25. bis 27. Juni auf dem Windmühlenberg.

Mit Feuerwehrball, Katerfrühstück und Festumzug durchs Dorf. Außerdem soll es einen Tag der Jugendfeuerwehr geben. Die Jugendwehr wollte im vergangenen Jahr ihren 40. Geburtstag feiern. „Doch das fiel wegen der Pandemie aus“, erklärt Koch. „Im Rahmen unseres 100-jährigen Jubiläums wollen wir das nun nachholen.“ Ob das am Ende klappt, hängt ganz davon ab, wie die Corona-Lage im Juni ist.

100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Nordsteimke: (v.l.) Franco Pichiri, Michael Koch und Matthias Dressler bereiten das Jubiläum vor. Quelle: Roland Hermstein

Das Jubiläumsjahr begann für die Nordsteimker Feuerwehr gut: Die Aktivenabteilung kann sich über fünf Neuzugänge freuen, die Jugendfeuerwehr hat ebenfalls Verstärkung bekommen. Damit gibt es aktuell 32 Aktive, davon sind drei Frauen. Darauf sind Dressler und Koch besonders stolz. Frauen haben eine lange Tradition bei den Nordsteimker Einsatzkräften: „Wir waren 1981 die erste Feuerwehr in Wolfsburg, die eine Frauengruppe hatte“, erzählt Pressewart Franco Pichiri stolz. In der Jugendwehr sind unter den elf Mitgliedern vier Mädchen.

Nordsteimke hätte gern eine Kinderfeuerwehr

Die Personallage war nicht immer so gut. „In den 90er-Jahren hatten wir zu kämpfen“, erinnert sich Michael Koch. Da gab es kaum Nachwuchs. Das gehört nun der Vergangenheit an. Um schon Kinder für die Feuerwehr zu begeistern, möchte Nordsteimke eine Kinderfeuerwehr gründen. Problem dabei: Raum und Betreuer fehlen.

Vor 100 Jahren gründete sich die Nordsteimker Feuerwehr in einer Gaststätte

Mit stolzen 44 Mitglieder begann die Geschichte der Nordsteimker Wehr. Am 1. März 1922 gründete sie sich in das Gastwirtschaft von Friedrich Sack. Aber schon vorher löschten Bewohner die Brände in ihrem Dorf. „Das wurde auf privater Ebene organisiert“, erklärt Dressler. 1756 wurde das erstmals schriftlich erwähnt. Die Brandgefahr war damals groß: Alle Häuser hatten ein Dach aus Stroh und keinen Schornstein.

Hauptmann war Fritz von Steimker

Hauptmann war damals Fritz von Steimker, Zugführer Hermann Pessel und Wilhelm Berkenhagen. Der Mitgliedsbeitrag betrug 0,10 Mark. Mit einer Feuerspritze mit Saugwerk wurde gelöscht. Sie wurde 1910 von der Firma Detzner und Sohn in Alsleben gekauft. Preis: 1398 Mark. Das Feuerwehrhaus war damals hinter der Kirche – es entstand 1915.

So feiert die Feuerwehr Nordsteimke ihr Jubiläum Die Freiwillige Feuerwehr Nordsteimke feiert ihren 100. Geburtstag. Vier Tage lang von Freitag bis Montag, 25. bis 27. Juni. Auf dem Windmühlenberg ist ein Festzelt aufgebaut. Es gibt Autoscooter, einen Feuerwehrball, Spiele für Kinder. Außerdem ist ein Umzug durch das Dorf geplant. Alles kann aber nur stattfinden, wenn die Corona-Lage es zulässt. Der Feuerwehrball soll am Samstag, 25. Juni, ab 19.30 Uhr stattfinden. Ein Katerfrühstück ist für Montag, 27. Juni, ab 9.30 Uhr geplant. Für beides findet ein Kartenvorverkauf im Feuerwehrhaus statt: an den drei Sonntagen, 13. und 27. März sowie am 24. April, jeweils von 10 bis 12 Uhr.

Kurz nach der Gründung hatte die Nordsteimker Feuerwehr ihren ersten Großeinsatz: Stall und Scheune von Bäcker Karl Behse brannten. Dabei zeigte sich, dass alte Schulbrunnen für die Wasserversorgung nicht ausreicht. Er wurde ausgebaut.

Es folgten viele weitere Einsätze: Zu den spektakulärsten gehört der Brand der Tischlerei Schöne auf dem Windmühlenberg 2017. „Drei Tage waren wir im Dauereinsatz“, erinnert sich Dressler. Ein brennender Weihnachtsbaum löst 2010 einen Großbrand auf dem Anwesen des Grafen von der Schulenburg in Nordsteimke aus.

Von Sylvia Telge