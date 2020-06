Jazzfrühstück: „Saratoga Seven“ machen Stimmung unter freiem Himmel

Nordsteimke

Zum zwölften Mal luden die Jazzfreunde Wolfsburg am Sonntag zu ihrem Jazzfrühstück nach Nordsteimke ein. Die lange geplante Veranstaltung fand zwar am geplanten Datum, aber unter völlig anderen Umständen statt. Aufgrund der Corona-Vorgaben fand das Frühstück mit Musik von der „Saratoga Seven“ Band im Privatpark des Nordsteimker Ritterguts statt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach drei Monaten Abstinenz wieder ein Konzert veranstalten können und das auch noch vor so einer tollen Kulisse“, sagte Jazzfreunde-Vorsitzende Uschi Mrongovius und bedankte sich vor allem bei Lindenhof-Chefin Melanie Periccone. Die Inhaberin der Hausgaststätte der Jazzfreunde hatte die Ausweichveranstaltung organisiert.

Die Besucher konnten an den im Park verteilten Tischen ihr Frühstück im Freien zu Oldtime-Jazz auf gutem Niveau genießen. Die sechsköpfige Gruppe unterhielt mit Dixieland, Swing und Ragtime das Publikum. Die Musiker waren froh, endlich wieder vor Publikum auftreten zu dürfen. „Im stillen Kämmerlein für sich üben ist einfach auf Dauer nichts“, sagte Klarinettist, Saxophonist und Sänger Horst Popanda, der auch durch das Programm führte.

Er spielte zusammen mit Walter Kuhlgatz (Trompete), Mike Zadow (Bass), Jürgen Kauer (Posaune), Jens Herrmann (Banjo) und Joe Elsner (Schlagzeug, Gesang). Für Stimmung zu sorgen war zwar mit dem entfernten und verteilten Publikum nicht ganz so einfach, doch selbst unter diesen Umständen schaffte es die Band, dass die Leute mal mitklatschten und wippten.

Gespielt wurden vor allem bekannte Stücke wie „Blueberry Hill“ oder „The Entertainer“, eine interessante Ragtime-Version des Klassikers „Nobody Knows You When You’re Down And Out“ oder auch eine Swing-Version des Country-Songs „ Tennessee Waltz“. Joe Elsner gab zudem noch den King Loui beim Dschungelbuchlied „I Wanna Be Like You“, unterstützt von „Balu“ Horst Popanda.

Es war ein munteres, abwechslungsreiches Programm, das für Freunde des Oldtime-Jazz keine Wünsche offen ließ und viel Applaus vom begeisterten Publikum bekam.

Organisatorisch war das Frühstück höchst anspruchsvoll

Im Hintergrund waren viele Servicekräfte im Einsatz, denn natürlich gab es in diesem Jahr nicht das gewohnte Buffet. Die Frühstücke wurden jedem am Platz serviert. Das war nur eine der vielen Auflagen, die erfüllt werden mussten. Organisatorisch war das Frühstück höchst anspruchsvoll.

„Es war gar nicht so einfach, passende Stühle und Tische zu bekommen“, erklärte Melanie Perricone, die in Absprache mit dem Ordnungsamt die Veranstaltung geplant hatte. Denn die Event-Ausstatter waren alle in Kurzarbeit, der Bierwagen abgemeldet. Zwei Wochen Vorbereitung wurden benötigt.

Die Veranstaltungsfläche war hingegen recht einfach zu finden. „Als ich den Grafen von der Schulenburg fragte, ob wir in seinen Park dürfen, hat er sofort zugesagt“, erzählte Melanie Perricone. Und die Ausweichfläche erwies sich als ausgesprochen idyllisch.

Von Robert Stockamp