Jazzfreunde in Nordsteimke: Gute Laune mit Herman’s Dixie Express 

Nordsteimke

Zum Jazzfrühstück im Nordsteimker Lindenhof spielte am Sonntagvormittag „Herman’s Dixie Express“ auf. Insgesamt 90 Zuhörer waren für diese Veranstaltung im Heimsaal der Jazzfreunde Wolfsburg zugelassen. Die waren auch gekommen und genossen bei Essen und Trinken schwungvolle Musik aus den 20-er und 30-er Jahren.

Groß angekündigt wurde die Veranstaltung nicht. „Wir haben eigentlich nur über unsere Mitglieder Werbung gemacht“, sagte Uschi Mrongovius, Vorsitzende des Vereins. Doch das war auch völlig ausreichend, um für das Jazzfrühstück alle Plätze zu verkaufen.

Strenge Regeln

War man im vergangenen Jahr mit der seit langem beliebten Veranstaltungsreihe in die Parkanlage des gräflichen Guts ganz in der Nähe des Lindenhofs ausgewichen, erlaubten es die nun geltenden Corona-Auflagen, wieder in den heimischen Saal zurückzukehren.

Dabei nahmen es die Jazzfreunde noch etwas strenger als eigentlich erforderlich gewesen wäre. Denn nur wer einen negativen Schnelltest, Impf- oder Genesensnachweis vorzeigen konnte, durfte auch zum Konzert. „Wir sind hier in der Verantwortung und wollen möglichst ausschließen, das etwas passiert“, erklärte Mrongovius.

Üppiges Essen und gute Musik

Für die anwesenden Besucher war das alles gar kein Problem. Sie genossen einfach sehr den wunderbaren Vormittag bei üppigem Essen und guter Musik; endlich auch wieder in dem angestammten Saal.

Zur Galerie Herman’s Dixie Express spielte im Lindenhof auf

Für die restliche gute Laune sorgten die fünf Männer auf der Bühne. Bandleader Hermann Müller an der Tuba und gelegentlich mit Gesang, Trompeter Nikolai Gliserin, Axel Schwedheim (Banjo, Gitarre, Gesang), Jörg Boddeutsch (Schlagzeug, Gesang) und der für die aus der Stammbesetzung fehlenden Sophie Weste eingesprungene Bernd Hübner (Klarinette, Saxophon) spielten in Perfektion. Da konnte man sich auch mitreißen lassen, wenn man kein ausgesprochener Dixie-Fan war.

Großer Auftritt für den Drummer

Das lag aber auch ein Stück weit an dem Repertoire, das nicht so ganz klassisch Dixieland war. Ins Programm eingebaut waren unter anderem auch alte deutsche Schlager wie „Schönes Wetter heute“ oder auch George Gershwins „I Got Rythm“. Dabei waren die Titel auf sehr feine Weise auf die Jazzspielart der 20er und 30er Jahre arrangiert worden.

Natürlich waren die Stücke mit schönen Soloeinlagen der einzelnen Musiker angereichert. Beim „Everybody Loves My Baby (But My Baby Don‚t Love Nobody But Me)“ hatte vor allem Schlagzeuger Boddeutsch seinen großen Auftritt. Das abwechslungsreiche mit mitreißende Solo war mindestens so lang, wie der Titel des Liedes sich anfühlt.

Das nächste Jazzfrühstück findet am Sonntag, 25. Juli, im Lindenhof statt. Karten gibt es ausschließlich über Dagmar Bedewitz unter der Emailadresse d.bedi@t-online.de.

Von Robert Stockamp