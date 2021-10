Jazzfreunde Wolfsburg veranstalteten erste Konzert unter 2G-Bedingungen

Wolfsburg

Zu Gast bei den Jazzfreunden Wolfsburg war am Freitagabend der Dresdener Meister des Boogie Woogie und Rhythm & Blues Thomas Stelzer. Mit seinem Programm „Let’s Fats – Our Tribute to Fats Domino“ verneigte er sich musikalisch mit seiner Band auf der Bühne im Nordsteimker Lindenhof vor dem großen Musiker aus New Orleans. Insgesamt 120 Zuschauer ließen sich davon begeistern.

Thomas Stelzer ließ es im Lindenhof krachen

Der Konzertabend hatte gerade erst so richtig angefangen, da ließ es Thomas Stelzer schon krachen. Zu Pete Johnsons Boogie-Woogie-Nummer „Roll’em Pete“ flogen seine Finger in höchstem Tempo über die Klaviertastatur bei einem langen Solo, das ihm Jubelrufe und großen Applaus aus dem Publikum einbrachte. Der Sänger und Pianist hatte nämlich nicht ausschließlich Fats-Domino-Songs im Gepäck, sondern auch jede Menge anderer Stücke stilprägender Musiker.

Die Jazzfreunde haben am Freitag ihr erstes Konzert unter 2G-Bedingungen veranstaltet. 120 Besucher erlebten einen mitreißenden Abend mit Thomas Stelzer, Meister des Boogie Woogie und Rhythm & Blues.

Unter anderem mit dabei war „C C Rider“ von Ma Rainey, die schon um 1900 als Sängerin auftrat und als Mutter des Blues gilt. „Das sind die Leute, die die moderne Musik des 20. Jahrhunderts entwickelt haben“, sagte Stelzer. Fats Domino wird zum Beispiel von Elvis Presley, den Beatles und den Rolling Stones als musikalisches Vorbild genannt.

Er trat in den 1940ern für drei Dollar pro Woche als Barpianist in seiner Heimat New Orleans auf, bis ihn der Duke-Ellington-Trompeter Dave Bartholomew entdeckte und groß raus brachte. Die Hits sind bis heute bekannt, sei es „Jambalaya“, „Blueberry Hill“ oder „Shake, Rattle & Roll“. In den 90ern war sein Song „I’m Walking“ dank eines Tankstellenwerbespots sogar noch einmal in den Charts.

Der schwungvolle Konzertabend riss das Publikum mit

Stelzer hatte für seinen Auftritt einige gestandene Musiker um sich versammelt. Christoph Dehne (Schlagzeug), Roger Goldberg (Bass), Christian Patzer (Baritonsaxophon), Lutz Schulz (Tenorsaxophon) und Max Ender (Tenor- und Sopransaxophon) erwiesen sich dabei als genauso spielfreudig wie der Bandleader selbst. So war es ein schwungvoller Konzertabend, der das Publikum mitriss.

Die Zuschauer sangen zum Teil auch begeistert mit. Das war völlig in Ordnung, denn die Jazzfreunde hatten unter 2G-Bedingungen eingeladen. Dem Vorstand fiel die Entscheidung nicht schwer. „Wir haben festgestellt, dass bei den vergangenen beiden Konzerten alle Besucher geimpft waren“, erklärte die Vorsitzende Uschi Mrongovius.

Zudem ließe sich unter 3G-Bedingungen mit nur 80 zugelassenen Besuchern kaum wirtschaftlich rechnen. Volle Auslastung fuhr man trotzdem nicht. Nach so langer Zeit unter Abstand waren nur für 120 anstatt 180 Besucher Plätze bereitgestellt. Die durften dafür wieder unbeschwert feiern und nach langer Zeit auch eine beliebte Tradition wieder genießen: Es gab endlich wieder Schmalzbrote und Gurken.

Von Robert Stockamp