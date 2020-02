Ja zum Sonnenkamp – und Sabine Horstmann (PUG) wirft hin

Barnstorf

Der Bebauungsplan „Sonnenkamp“ – mit rund 3000 Wohneinheiten eines der größten geplanten Neubaugebiete der Stadt Wolfsburg – hat eine weitere Hürde genommen. Nach Hehlingen sowie Neuhaus-Reislingen gab am Mittwoch der Ortsrat Barnstorf-Nordsteimke grünes Licht für den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss.

Bürger sollen sich an den Planungen beteiligen

Damit sollen Bürger in die anstehenden Planungen beispielsweise für die vorgesehene Alternative Grüne Route (AGR), die dem öffentlichen Nahverkehr sowie Radlern Vorrang vor dem Individualverkehr einräumen will, eingebunden werden. Der Ortsrat Barnstorf-Nordsteimke hatte für den Infrastruktur-Bebauungsplan eine zweite Lesung angesetzt, doch auch diese brachte keine komplette Zustimmung.

Simone Horstmann ist seit 13 Jahren im Ortsrat

Simone Horstmann und Michael Mannott (beide PUG) lehnten die Vorlage ab, Horstmann ging sogar noch weiter und kündigte ihren Rücktritt aus dem Ortsrat an. Ihre Begründung: In Verwaltung und Rat höre ohnehin niemand auf die Stimme der Ortsräte. Zeit, die sie im Gremium verbringe, könne sie besser nutzen. Horstmann, seit 13 Jahren zunächst für die CDU, dann für die PUG Mitglied im Ortsrat, nannte unter anderem das jahrelange Gerangel um die Verlegung der Landesstraße 290 als Grund für ihren Ärger.

Neubaugebiet Sonnenkamp: Im Ortsrat Nordsteimke/Barnstorf drängten sich die Bürger um die ausgelegten Pläne. Quelle: Burkhard Heuer

Ganz ohne Zusätze ließen aber auch die anderen Fraktionen den Bebauungsplan nicht passieren. Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann ( SPD) verlas die interfraktionellen Anträge von SPD, CDU und Grünen, in denen ein oder mehrere kreuzungsfreie Wegeverbindungen zwischen Alt-Nordsteimke und dem Neubaugebiet gefordert werden.

Kritik an den geplanten Ampeln

Kritisch sieht man zudem die derzeit noch geplanten acht Ampel, sie sollten auf ein notwendiges Minimum reduziert werden. Zudem fordert der Ortsrat, dass mit dem Bau der AGR bereits im kommenden Jahr begonnen werden sollte. Schließlich möchte man von der Verwaltung verbindliche Zeitangaben über das Verkehrskonzept Süd-Ost erfahren.

Sonnenkamp: Auf dieser Fläche entsteht Wolfsburgs größtes Neubaugebiet. Quelle: Stadt Wolfsburg/JUlian Misiek (Jumipro)

„Dabei geht es insbesondere um den zukünftigen Streckenverlauf der Landesstraße 290“, betonten sowohl Bachmann wie auch SPD-Fraktionssprecher Frank Poerschke. CDU-Fraktionssprecher Jochen Schröder kommentierte das Thema Landesstraße ebenfalls mit kritischen Worten: „Wir haben im Ortsrat kaum Kompetenzen, müssen uns aber immer wieder vor dem Bürger verantworten“, sagte Schröder. „Das macht uns traurig“.

Bürger wollen wissen: Wie wird der Lärmschutz aussehen?

Zum Auftakt der Sitzung im Schützenheim Barnstorf hatten zunächst auch Einwohner die Möglichkeit, Fragen an den Referenten des Abends, Peter Albrecht, zu richten. Beim Leiter des Geschäftsbereichs Stadtplanung und Bauberatung erkundigten sich Anlieger im Wesentlichen nach geplanten Schallschutzmaßnahmen zwischen der L 322 und der benachbarten Wohnbebauung. Es ging um Höhe und Platzierung.

Albrecht kündigte an, dass speziell für direkt betroffene Anwohner noch eine Informationsveranstaltung anberaumt würde. Zudem hätten im Zuge der öffentlichen Auslegung alle Einwohner der Region die Möglichkeit, Anregungen oder Änderungswünsche vorzutragen.

Sonnenkamp: Campus mit Grundschule und Sportgelände

Von Seiten des Ortsrates ging es in weiteren Anfragen an Peter Albrecht vor allem auch um eine Stellfläche für den Park+Ride-Verkehr. Auf dem sogenannten Campus könnten im ersten Part 500 ebenerdige Parkplätze entstehen, eine Aufstockung auch auf mehrere Etagen sei möglich. Der Ortsrat forderte in gemeinsamen Antrag, für den Campus gleichzeitig auch den Neubau einer Grundschule und ein Sportgelände festzuschreiben.

Lesen Sie auch:

Von Burkhard Heuer