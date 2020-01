Ionesco-Stück: So überträgt die Regisseurin das Drama in die Gegenwart

Reislingen

Eine Bearbeitung des Stücks „Die Unterrichtsstunde“ von Eugène Ionesco zeigte das Reislinger Holzbanktheater am Samstagabend. Regisseurin Ozana Costin hat das Absurde Theaterstück überarbeitet und unter dem Titel „Ich will in allen Fächern promovieren“ mit ihrer Theaterklasse auf die Bühne gebracht.

Aus dem Inhalt des Stücks: Professor bringt Schülerinnen um

In dem Stück geht es um einen Professor ( Rolf Schnitger), der eine Schülerin ( Nadine Mathias-Stengler) in allen Fächern unterrichten soll. Unterstützt wird er dabei von seiner Assistentin Marie ( Jana Knierim). Die Schülerin soll auf Wunsch ihrer Eltern in allen Fächern promovieren, die es gibt.

Doch die Schülerin kann nicht alle Fragen beantworten. Ihre Quote wird immer schlechter, der Professor immer aufgebrachter, bis er schließlich mit voller Wut der Schülerin mit einem Messer die Kehle durchschneidet.

Absurdes Theater in der Gegenwart – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Regisseurin Ozana Costin transportiert das Stück in die Gegenwart. Politisches Symbol wird dabei die Fruidays-for-Future-Bewegung.

Es war bereits die vierzigste Schülerin des Professors an diesem Tag, sie alle müssen beerdigt werden. Um die Tat für den Professor zu lindern, der dann doch Gewissensbisse bekommt, stattet ihn Marie mit einem politischen Symbol, einer Armbinde aus. So sei es denn eben eine politische Tat und somit nicht mehr so schlimm, so die Assistentin des Professors.

Fridays-for-Future als politisches Symbol im Theater

Während es bei Ionesco die Armbinde mit einem Symbol ist, geschuldet dem Entstehungsjahr 1951, hängt die Assistentin in Costins Adaption dem Professor ein „ Fridays for Future“-Schild um. Auch ist die aufmüpfige Schülerin sehr oft damit beschäftigt, mit ihrem Smartphone Selfies zu machen. Das entspricht natürlich nicht der Vorlage.

Ozana Costins Inszenierung bietet viele Jahre nach den Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs mit kleinen Gesten eine andere Interpretation des Stücks. Zuschauer können den Eindruck bekommen, es werde niemand ermordet, sondern die beiden Frauen spielten dem Professor zuliebe etwas vor.

Rolf Schnitger spielte den Professor sehr leise und doch intensiv. Auch gegen Ende wurde er nicht laut oder völlig überdreht. Diese Interpretation funktionierte ganz gut und trug das Stück unaufgeregt durch die etwa 45 Minuten.

Von Robert Stockamp