In Reislingen und Barnstorf werden die Bushaltestellen saniert

Reislingen/ Barnstorf

Die Bushaltestellen auf beiden Seiten der Straße „Zum Wiesengarten“ in Reislingen und auf der Nordseite der „Ringstraße“ in Barnstorf sollen erneuert, sicherer und den modernen Erfordernissen angepasst werden. Das hat die Verwaltung den Ortsräten Reislingen/Neuhaus und Barnstorf/Nordsteimke schriftlich mitgeteilt.

Neben weiteren drei Haltestellen in Vorsfelde und Kästorf-Sandkamp nutzt die Stadt für die kostspielige Sanierung ein Infrastruktur-Förderungsprogramm des Landes Niedersachsen, das die Kosten mit einem Anteil von 75 Prozent subventioniert. Bei den Gesamtherstellungskosten in Höhe von 369 000 Euro für die sechs Haltestellen in Wolfsburg sind dies immerhin 268 000 Euro. Der Regionalverband Großraum Braunschweig (RGB) schießt aus einem Förderprogramm weitere 19 800 Euro bei, die Wolfsburger Verkehrsbetriebe (WVG) tragen 50 100 Euro Kostenanteil, so dass das Wolfsburger Stadtsäckel schließlich nur mit 30 600 Euro belastet wird.

Die Sanierungsmaßnahmen beinhalten unter anderem, dass die Bushaltestellen mit einem Sehbehinderten Pflaster sowie dem Kassler Bord ausgestattet werden.

Obwohl nur Kenntnisgabe, entwickelte sich in der digital durchgeführten Ortsratssitzung zum Thema eine angeregte Debatte. CDU-Fraktionssprecherin Christine Fischer (Neuhaus-Reislingen) würde es nach eigenen Worten begrüßen, wenn sich das Augenmerk nicht nur auf die Neugestaltung von Bushaltestellen richten würde, sondern man sich stärker um den vernünftigen Erhalt und die Pflege bereits vorhandener kümmern würde. „Ich kenne diverse Haltestellen, die verschmiert und verdreckt sind“, sagte sie.

CDU-Ortsrätin Christine Fischer: „Ich kenne diverse Haltestellen, die verschmiert und verdreckt sind.“ Quelle: privat

CDU-Fraktionssprecher Jochen Schröder (Barnstorf/Nordsteimke) erinnerte an die zerstörte Bushaltestelle in der Nordsteimker Straße. Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann (SPD / Barnstorf-Nordsteimke) fand eine salomonische Wertung: „Man kann das eine tun und das andere nicht lassen.“ Somit ging sinngemäß der Auftrag an die Verwaltung, die Neugestaltung der Bushaltestellen zügig in Angriff zu nehmen, sich gleichzeitig aber um mehr Sauberkeit in den vorhandenen Einrichtungen zu kümmern.

Von Burkhard Heuer