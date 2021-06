Vorsfelde

Das Roxy – das waren noch Zeiten! Ich fürchte, ich hatte das vorgeschriebene Alter von 16 Jahren noch nicht ganz erreicht, als mich die Älteren aus Velstove erstmals mitnahmen. Und ich fühlte mich schnell zu Hause dort, Mitte der 1980-er Jahre. Ich lernte einen dunkelgelockten, bärtigen jungen Mann aus Vorsfelde Nord kennen, in den ich mich unsterblich verliebte. Heute trägt er Glatze. Als ich volljährig war, kehrten wir nach unseren Wochenend-Touren über Land zum Schluss immer oben im Billardcafé ein. Da gab es sogar morgens um 5 Uhr noch Tortellini in Sahnesoße oder Pommes auf einem richtigen Teller statt in einer Pappschachtel. Gut, ich war ziemlich eifersüchtig auf die Bedienung, die meinem späteren Mann schöne Augen machte.

Hasan sorgte für Ordnung

Und es war auch der erste und letzte Laden, in dem eine Frau sich mit mir schlagen wollte. Aber genau da kam Hasan ins Spiel: Er sorgte für Ordnung. Er beschützte die Mädchen und verbrüderte sich mit den Jungs. Und er empfing uns später, als wir dem Lotterleben längst entwachsen waren, zu Weihnachten zu Wiedersehens-Partys, bei denen einige ihn baten, ein Auge auf ihre eigenen Kinder zu haben, die inzwischen selbst nachts an der Theke saßen.

Seit der Schließung 2013, so sagt die Polizeistatistik, sei die Kriminalitätsrate in Sachen Körperverletzungen in Vorsfelde deutlich gesunken. Der Spaß-Level für die Jugend meiner Meinung nach allerdings auch. Und ich verabschiede mich beim Gedanken an Hasan Asad Masud wieder einmal von einer bedeutenden Zeit meines Lebens. Ich bin mir sicher: Mit dem Türsteher Im Himmel wird er keine großen Probleme bekommen, auch wenn sein Gott Allah heißt und der Kerl am Tor deshalb wahrscheinlich nicht Petrus.

Von Andrea Müller-Kudelka