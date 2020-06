Hehlingen

Der illegal abgeladene Müll in der Feldmark ist das Aufregerthema Nummer 1 in Hehlingen. Bürger, Feldmarkinteressentschaft, Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker, aber auch Bürger sind entsetzt über die Dreistigkeit, Bauschutt mitten in der Natur abzuladen. Jannick Wenzlaff und seine Frau Nathalie haben die Täter dabei beobachtet, ihren Lkw fotografiert – und Anzeige bei der Polizei erstattet. „So etwas muss bestraft werden“, sagt der 29-Jährige.

Er war mit seiner Frau an einem Sonntagnachmittag mit dem Motorrad unterwegs. Ziel war Braunschweig. Auf der Strecke zwischen Hehlingen und Almke sah das junge Paar, wie ein Laster mit niederländischem Kennzeichen, der Bauschutt geladen hatte, in einen Feldweg abbog. „Das kam uns komisch vor, denn weit und breit ist dort keine Deponie“, sagt Jannick Wenzlaff.

Zwei Männer entladen Bauschutt auf dem Feldweg

Also machte er kehrt und fuhr dem Lastwagen nach. Der junge Mann aus Danndorf traute seinen Augen nicht: Zwei Männer luden Toilettenreste, Umfassungen von Kellerfenstern, Pflastersteine, Waschbetonplatten und anderen Bauschutt auf dem Feldweg ab. Mitten zwischen wunderschöne Klatschmohn- und Kornblumenfelder.

Die Wenzlaffs waren entsetzt. Die beiden Männer entdeckten das Paar und versuchten mit ihrem Fahrzeug zu fliehen – das junge Paar fuhr hinterher. „Wir wollten einen Beweisfoto mit dem Kennzeichen des Lkk“, erklärt Wenzlaff.

Eine fast filmreife Verfolgungsjagd

Es folgte eine fast filmreife Verfolgungsjagd: Der Lastwagen mit gehörigem Tempo vorneweg in Richtung Reislingen, das Motorrad hinterher. Überholverbot, sogar eine rote Ampel an der Sandkrug-Kreuzung störten den Lkw-Fahrer nicht. Das junge Paar blieb dran – und konnte ein Foto machen. Damit fuhr es dann zur Polizei und erstattete Anzeige.

Die Chancen die Täter, die wahrscheinlich in der Nähe des Tatortes eine Baustelle hatten, zu ermitteln, sind also ziemlich gut. Jannick Wenzlaff sieht immer wieder illegale Müllhaufen zwischen Neuhaus und Danndorf – mitten in der Natur. Er hat kein Verständnis dafür. Und: „Die Entsorgung zahlen am Ende wir alle – die Steuerzahler.“ Die Wolfsburger Abfallwirtschaft will den Haufen und noch einen weiteren in der Hehlinger Feldmark entsorgen. Das ist nicht nur ärgerlich und unnötig, sondern außerdem noch teuer.

Preiswerte Entsorgung bei der Deponie

Von Sylvia Telge