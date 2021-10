Vorsfelde

Bis zuletzt hatten Norbert und Kerstin Steinweh ein Geheimnis daraus gemacht, aber am Sonntag ließen sie vor rund 60 geladenen Gästen im Vorsfelder Hof die Katze aus dem Sack: Die beiden übergeben am 1. November den Hotel- und Restaurant-Betrieb in der Amtsstraße an die Geschwister Nico und Darleen Steinweh. Gemeinsam mit der WAZ blickte das Ehepaar vor dem Wechsel zurück auf 34 Jahre im Geschäft.

Fischräucherei wurde zum Hotel

1987 übernahm Norbert Steinweh den Vorsfelder Hof. Vorher hatte der gelernte Koch in Hildesheim die Gastronomie eines großen Sportvereins geführt. Ein Hotel war für ihn etwas ganz Neues. Und dann waren da noch Rottweiler Rosco und Schäferhund Tinka. Ohne sie wollte er keinesfalls umziehen. Dass er trotzdem ein Vorsfelder wurde, liegt an Karl „Kalli“ Hohls. Dem gehörte das Gebäude, in dem sich früher eine Fischräucherei und damals Wolfsburgs drittgrößtes Hotel befand. Er stellte seinem neuen Pächter in der Nähe ein kleines Grundstück für die Hunde zur Verfügung, auch wenn er verwundert den Kopf schüttelte über diese Bedingung. „Kalli Hohls war für mich wie ein zweiter Vater“, sagt Norbert Steinweh und die Tränen schießen ihm in die Augen. Nach dessen Tod hatte er das Hotelgebäude gekauft.

Stammgäste und Vertreter aus Politik und Vereinsleben bat der Senior-Chef am Sonntag um Verständnis: „Wer mich kennt, weiß, dass ich nah am Wasser gebaut habe.“ Auch Freudentränen fließen schnell. Der Koch Norbert und die Hotelfachfrau Kerstin Steinweh, die sich im Berufsalltag kennen- und lieben lernten, freuen sich sehr, dass ihre beiden Kinder die Gastronomie nach dem Sammeln von Erfahrungen im In- und Ausland ebenso mögen, wie sie selbst.

Prominenz: Kohl, Krug und der HSV

Nico Steinweh bediente in Berlin bei einem Gala-Dinner bereits das Ehepaar Merkel/Sauer und Darleen Steinweh bewirtete beim G-20-Gipfel in Hamburg die Kanzlerin ebenso wie Kanadas charmanten Staatschef Justin Trudeaut und Donald Trump. Was Diskretion bedeutet, haben sie zu Hause gelernt. Im familiären Hotel im alten Fachwerkhaus in Vorsfelde übernachteten schon namhafte Gäste.: Ex-Kanzler Helmut Kohl nahm Kerstin Steinweh, damals Mitte zwanzig, herzlich in den Arm, als sie umringt von BKA-Beamten beim Service nervös zitterte und sagte: „Du machst das gut, Mädchen.“

Zur Galerie 34 Jahre lang führten Norbert und Kerstin Steinweh den Restaurant- und Hotelbetrieb „Vorsfelder Hof“. Jetzt treten sie in die zweite Reihe zurück, denn ihre Kinder übernehmen die Regie. Mit der WAZ zusammen blätterte das Paar im Gästebuch und teilte Erinnerungen.

Als Bild und Bunte anriefen, die wissen wollten, mit welcher Frau der Schauspieler Manfred Krug in Wolfsburg übernachtete, hielt das gesamte Hotel-Team dicht. Und als der HSV vor dem ersten Bundesligaspiel in Wolfsburg 1997 unbedingt die Partien der anderen Teams sehen wollte, verwandelten Steinwehs kurzerhand einen Raum im Rektorweg mit Hilfe von Fernseh-Daniel in einen Premiere-TV-Saal: Pagelsdorf, Butt und Yeboah verbrachten den Abend im Partykeller von Norbert Steinweh, der selbst übrigens nicht nur Fan, sondern sogar Mitglied des FC Bayern ist.

Nicht nur Promis wurden in der Amtsstraße herzlich aufgenommen. In Kooperation mit dem Christlichen Jugendorf Wolfsburg bot das Ehepaar schwer vermittelbaren Jugendlichen die Chance auf eine Ausbildung. Norbert Steinweh engagierte sich im Vorstand des DEHOGA und im Verkehrsverein „Vorsfelde live“. Das Gourmetfest, die Drömlingmesse und die Gartenromantik wären ohne den Vorsfelder Hof um einige Genüsse ärmer gewesen.

Egal ob Gans, Spargel oder Grünkohl – die „Deutsche Küche“ soll auch unter Regie der zweiten Generation Steinweh ein Markenzeichen im Vorsfelder Hof bleiben. Aber: „Die beiden müssen ihren eigenen Weg gehen und wir werden sie dabei unterstützen“, ist sich das Ehepaar einig.

Von Andrea Müller-Kudelka