Neuhaus

Es gibt kaum einen Deutschen, der nicht gerne grillt. Die Nachfrage nach Grillkursen steigt und steigt und steigt – diesen Trend bestätigt Christian Rohde, Grillmeister und Inhaber des Hotels An der Wasserburg in Neuhaus. Er hat jetzt an einem Grillbuch mit über 100 Gerichten mitgewirkt: „Born to Grill“. Und plant bereits ein eigenes Rezeptbuch.

Christian Rohde bietet seit einiger Zeit in seinem Hotel die beliebten Weber-Grillkurse (Weber Grill Academy) an. „Zwei bis drei Grillkurse haben wir pro Woche“, berichtet er. 16 verschiedene Kurse gibt es, von Anfänger bis Fast-Profi. „Beim Grillen gilt dasselbe wir überall: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen“, betont er. Richtiges Grillen will gelernt sein – allerdings habe jede Grillschule ihre eigene Philosophie.

Christian Rohde mag „schonende Küche“ ohne große Hitze und Qualm

Christian Rohde und sein Team setzt auf „schonende Küche“: „Ich liebe langsames Garen“, betont der Grillmeister. „Ich mag kein Feuer und ich mag keinen Qualm.“ Wichtigstes Utensil neben dem Grill sei das Thermometer: „Ein gutes Medium Steak beispielsweise hat eine Temperatur von 54 Grad“, erklärt er. Es sei wichtig, so der Grillmeister, die Abläufe beim Grillen zu verstehen: Wie grille ich mit Deckel? Wie heiß und wie lange? „Unser Ziel ist es, dass die Teilnehmer hier und zuhause Rezepte nachkochen können.“

Gerhard Volk, Koordinator der Grillkurse seit 2006, und Verleger Ulf Tietge haben in der Corona-Zeit die Idee zum neue Grillbuch „Born to Grill“ entwickelt und Grillmeister aus ganz Deutschland um ihre Lieblingsrezepte gebeten. Auch Christian Rohde wurde angefragt – „wir haben natürlich neben 19 weiteren Grillakademien mitgemacht“, sagt er. „Wir“ sind neben ihm seine weiteren Grillmeister Steven Guntner, Daniel Jaensch und Annmarie Hein. „Wir sind ein Team“, betont Rohde. „Und unsere Rezepte und Gerichte sind Teamwork.“ Hinter dem Namen Christian Rohde stehe genau genommen ein Quartett, kein einzelner Grillmeister.

Lammkotelettes in Kräuter-Ahornsirup-Marinade und mediterranes Gemüse

Konkret ist die Grillschule von Christian Rohde mit vier leckeren Rezepten vertreten: Supersaftige Lammkotelettes in Kräuter-Ahornsirup-Marinade, mediterranes Grillgemüse als Beilage, Duett vom Spargel auf Saltimbocca-Art mit Salbeibutter und als Burger Brioche-Buns. Alle Gerichte musste sein Team in einer Grillakademie in der Nähe von Bonn vorführen – dort wurden sie auch professionell fotografiert. Das Ergebnis ist hochwertiges und informatives Grillbuch mit über 100 Rezepten zum Nachgrillen. Das Buch „Born to Grill“ gibt es direkt im Hotel an der Wasserburg sowie im Buchhandel.

So stolz Christian Rohde auch auf seine Teilnahme am „Born to Grill“-Projekt ist, letztendlich sind nur vier seiner eigenen Rezepte enthalten. „Deshalb wollen wir als Grillakademie jetzt ein eigenes Buch machen.“ Ideen und Rezepte gebe es bereits...

Von Carsten Bischof