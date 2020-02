Vorsfelde: Bauarbeiter legen Teile des früheren Friedhofs frei

Vorsfelde

Ein bisschen gruselig ist es schon: Bauarbeiter haben am Rande des Sparkassen-Parkplatzes an der Vorsfelder St. Petrus-Kirche eine historische Mauer, Knochen und Keramikscherben entdeckt. Die Bauarbeiten gehen weiter, werden aber von Experten einer Grabungsfirma begleitet. Wirklich überraschend sind die Funde für alteingesessene Vorsfelder nicht: „Dort war früher der Friedhof“, sagt Ortsbürgermeister Günter Lach.

Archäologische Untersuchung

Die LSW Netz erneuert und erweitert ihre Fernwärme- und Stromversorgungsleitungen an der Kattenstraße ( WAZ berichtete). Im Zuge dieser Arbeiten stießen Bauarbeiter auf historische Fundstücke: „Zum Beispiel eine Mauer, Knochen und Keramikscherben“, berichtet Ralf Schmidt, Sprecher der Stadt Wolfsburg. Diese Funde hätten „Anlass für eine archäologische Untersuchung“ gegeben. Deshalb hätten die Bauarbeiten geruht, „bis eine archäologische Firma mit der wissenschaftlichen Dokumentation (...) beauftragt wurde“, so Schmidt weiter.

Zur Galerie Bei Bauarbeiten in der Vorsfelder City sind historische Knochen und eine Mauer gefunden worden. Für viele Vorsfelde ist das keine Überraschung.

Ausgrabungsfirma immer vor Ort

Das bestätigt Birgit Wiechert, Sprecherin der LSW Netz GmbH. Man habe sofort nach dem Fund die Untere Denkmalbehörde der Stadt Wolfsburg informiert. „Infolgedessen wurde die Firma Arcontor von der LSW beauftragt und die Arbeiten wurden fortgeführt“, berichtet Wiechert. Arcontor-Vertreter seien jetzt bei den Bauarbeiten ständig vor Ort und würden „archäologische Funde“ dokumentieren.

Kein genauer Zeitplan

Die fachliche Aufsicht über die Arbeiten habe die Untere Denkmalbehörde der Stadt Wolfsburg, betont Stadtsprecher Schmidt. „Die wissenschaftlichen Untersuchungen werden im Rahmen der Leitungsgrabenerstellung baubegleitend durchgeführt“, sagt er weiter. Eine genauen Zeitplan gebe es nicht, denn die Dauer der Arbeiten hänge „stark von den weiteren archäologischen Befunden ab“.

Ortsbürgermeister verschnupft

Ortsbürgermeister Günter Lach ist ein wenig verschnupft über das Vorgehen der Stadt: „Es wäre schön gewesen, wenn man den Ortsrat eingebunden hätte.“ Über Knochen- und Mauerfunde ist er nicht überrascht: „Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts war an dieser Stelle der Vorsfelder Friedhof.“ Er wäre eher überrascht gewesen, hätte man dort keine Knochen und Mauerreste gefunden. „Es war damals üblich, dass der Friedhof gleich an der Kirche war.“

Friedhof an der Kirche

Ein Blick in die Vorsfelder Chronik untermauert sein Statement: „Der ehemals an der Kirche befindliche Friedhof war Mitte des 18. Jahrhunderts bereits an den nördlichen Rand des Fleckens ( Vorsfelde) verlegt worden“, heißt es dort. Gemeint ist der heutige Ehrenfriedhof, auf dem unter anderem der frühere Bürgermeister Carl Grete (1810 bis 1871) beerdigt wurde.

Von Carsten Bischof