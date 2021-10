Vorsfelde

Wendung im Fall um die kaputte Bronzestatue in Vorsfelde: Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingestellt. Die Skulptur des Hirtenjungen sei von selbst abgebrochen, vermuten die Ermittler und der Ortsbürgermeister. Am Sonntagmittag hatte eine Polizeistreife den Schaden entdeckt. Vorher hatte der Hirtenjunge seit fast 20 Jahren über seine Tiere am Schweinewinkel in Vorsfelde gewacht. Jetzt stehen nur noch seine Stiefel.

Abbruchkante an der Bronze-Statue: Sachbeschädigung schließt die Polizei inzwischen aus. Quelle: Andreas Klaffehn

Am Anfang suchte die Polizei noch nach möglichen Tätern, jetzt hat sie eine andere Erklärung: Eine rissige Schweißnaht habe die Figur zu Fall gebracht, meint Sachbearbeiter Andreas Klaffehn von der Polizei Vorsfelde. „Der Hirtenjunge wurde auf seine Stiefel geschweißt, die im Boden befestigt sind“, so Klaffehn. Im hohlen Inneren der Figur habe sich mit der Zeit Kondenswasser gesammelt. „Wahrscheinlich ist die Schweißnaht dadurch von innen nach außen korrodiert“, so der Sachbearbeiter. Schließlich sei der Hirtenjunge durch sein Eigengewicht von den Stiefeln abgebrochen, vermutet Klaffehn.

Keine Anhaltspunkte für Vandalismus

Für Fremdeinwirkungen gebe es „keinerlei Anhaltspunkte“. Bei der Vorsfelder Polizei hätten sich auch keine Zeugen gemeldet.

Ortsbürgermeister Günter Lach teilt die Einschätzung der Polizei. Ob Fremdeinwirkung oder nicht, spiele ohnehin keine Rolle. „Wichtig ist, dass die Figur wieder aufgestellt wird“, so Lach. Der kaputte Hirtenjunge liegt inzwischen bei der Stadtverwaltung Vorsfelde. Die gute Nachricht: Die Skulptur ist wohl soweit intakt, dass sie wieder an ihren alten Platz zurückkehren kann. Lach hat dafür bereits Kontakt mit der Stadt Wolfsburg aufgenommen. „Wir arbeiten daran, dass der Hirtenjunge wieder an seinen ursprünglichen Platz kommt“, sagt Lach.

Die Stadt Wolfsburg werde nun mit einem Bronzebauer Kontakt aufnehmen. Über die genauen Kosten kann Lach noch keine Aussage treffen. Vielleicht haben die Vorsfelder ihren Hirtenjungen schon bald wieder. „Ich gehe davon aus, dass wir ihn schon dieses Jahr wieder aufstellen“, meint Lach.

Von Niklas Engelking