Reislingen

Leicht hat er es nicht gerade, der Circus Rudolph Busch. Seit Juli sitzt er coronabedingt auf dem Gelände der ehemaligen Betonfabrik an der Sandkrugstraße in Reislingen fest – und ist auf Spenden für seine Tiere angewiesen. Ein ganz wichtiger Spender ist die katholische Kirchengemeinde St. Michael Vorsfelde, die jetzt sogar einen Scheck über 1000 Euro überreichte.

Den ersten Hilferuf sendete das 30-köpfige Familienunternehmen aus Süddeutschland im November aus: „Seitdem bekommen wir regelmäßig kleinere Futterspenden“, berichtet Stephanie Riedesel, die Ehefrau von Junior-Chef Albani Frank. Auch würden immer mal wieder Besucher vorbeikommen, um die Pferde, das Pony oder die großen Kamele zu streicheln. „Wegen Corona können die Leute ja nicht in den Zoo oder den Tierpark gehen“, sagt sie. „Zu uns können sie jederzeit kommen.“ Oft würden sie Äpfel, Möhren oder Brot für die Tiere mitbringen.

Die Kirchengemeinde St. Michael hat schon mehrfach geholfen

Am Donnerstag besuchten Hansgerd und Annegreth Engels sowie Waltraut Seiler von der St. Michael-Gemeinde die Zirkusfamilie und überreichte ihnen einen symbolischen Scheck über 1000 Euro. „Diese Summe hat der Kirchenvorstand bereitgestellt“, betonte Hansgerd Engels. Schon vorher habe der Caritas-Ausschuss mehrfach Einkaufsgutscheine an den Zirkus verschenkt. „Wenn jemand in Not ist, helfen wir natürlich“, ergänzt Annegreth Engels. Sie hatte auch Hefezöpfe für die Zirkusfamilie gebacken und trieb damit Stephanie Riedesel fast Tränen in die Augen: „Wir sind ihnen so dankbar für ihre Hilfe!“

Hungrig: Stephanie Riedesel (l.) und ihre Familie müssen die großen Kamele regelmäßig füttern. Quelle: Roland Hermstein

Zum Dank führte sie ihre Besucher übers Gelände, zeigte ihnen die Pferde und Kamele – „von dem Geld kaufen wir Futter für unsere Tiere“, betonte sie. Die bräuchten Stroh, Heuballen und Kraftfutter, denn: „Obwohl wir nicht auftreten können, müssen sie natürlich trainieren“, erklärte die Zirkus-Chefin: „Wir klatschen sogar, wenn sie etwas gut machen – sie müssen sich ja auf einen gewissen Lärmpegel gewöhnen, wenn sie wieder in der Manege vor Besuchern auftreten.“ Auch an Lichteffekte und Musik müssten sie sich gewöhnen.

Auch Zirkusmusik muss regelmäßig geprobt werden

Apropos Musik: Auch die gehört zum Zirkus und muss geübt werden – Jeffrey (Orgel) und Francesco Frank (Schlagzeug) üben regelmäßig in einem großen Anhänger – „da kann es schon mal laut werden“, schmunzelt Stephanie Riedesel. Laut und voll wird es in ihrem großen Wohnwagen, wenn sie mittags für die ganze Zirkusfamilie kocht – „mittlerweile haben wir zwei Küchen eingerichtet“, sagt sie lachend. Aber eigentlich ist ihr gar nicht zum Lachen zu Mute: „Eigentlich hätten wir längst schon wieder einen vollen Terminkalender. Aber im Moment traut sich noch keiner uns zu buchen.“ Vielleicht werde man im Sommer wieder irgendwo sein Zirkuszelt aufbauen.

Zur Galerie Seit Juli sitzt der Familienzirkus Rudolph Busch coronabedingt in Reislingen fest. Sein ganzes Leben spielt sich seitdem auf dem Gelände der alten Betonfabrik ab.

Wer dem Zirkus ebenfalls Futter oder Geld spenden möchte, kann sich bei Stephanie Riedesel unter der Telefonnummer 0151 / 74 36 08 35 melden.

Von Carsten Bischof