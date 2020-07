Vorsfelde

Neuer Sanierungsärger in Vorsfelde. Nachdem sich Bewohner aus dem Lüneburger Ring über schlampige Bauarbeiten beschwert haben, melden sich jetzt Mieter aus der Hermann-Löns-Straße zu Wort: Sie müssen während der Bauarbeiten in ihren Wohnungen bleiben. Eine Außensanierung, neue Fenster und Türen hatte ihnen Adler Wohnen & Service versprochen. Mit wenig Einschränkungen. „Es ist unzumutbar“, schimpfen Angelina Hoch und Petra Binroth.

Der Vorsfelder Ortsrat will sich einschalten. „Wir kümmern uns“, verspricht Ortsbürgermeister Günter Lach. Und die Wohnungsgesellschaft Adler Wohnen & Service bezieht ausführlich Stellung zu den Vorwürfen und sagt: „Wir werden den Prozess der Mängelbehebung gemeinsam mit unseren Dienstleistern noch weiter verbessern.“

Von morgens bis abends gebe es Lärm und Dreck. Seit 22. April sei das so – und wahrscheinlich gehe das noch bis Oktober. Und es gebe viele Mängel. Zum Beispiel bei den neuen Fenstern, in vielen Fällen sind die bis heute nicht verspachtelt. Außerdem können viele Mieter nicht lüften, weil an der Hausfassade Schutznetze hängen. „Seit Wochen ist es nicht möglich, aus unseren Fenster zu schauen und wir bekommen keine Frischluft“, sagt Ingeborg Hegemann.

Und überall sei Dreck: vor den Häusern, im Flur, in den Wohnungen. Weil es überall staubt. „Es ist furchtbar“, schimpft Angelina Hoch. Ihre Eltern wohnen in einem Nachbareingang, der Vater ist schwer lungenkrank. Weil er es zuhause nicht aushält, geht er früh morgens aus dem Haus und kommt erst spät abends wieder, wenn die Handwerker weg sind.

Für Ärger sorgen außerdem die neuen Wintergärten. Vorher hatten die Wohnungen Balkons. Von dieser Umgestaltung sei vorher nie die Rede gewesen beteuern die Mieter. „Was sollen wir mit einem Wintergarten?“, fragt René Eiselt, „das wird eine Trockenraum für die Wäsche.“

Neue Wohnungstür lassen sich schwer öffnen

Auch neue Eingangstüren erhielten die Wohnungen. „Die sind viel zu schwer, die lassen sich von älteren Mensch nur schwer öffnen“, ärgert sich Inge Johow (86). Die Fensterbänke, die Asbest enthalten, entfernten die Handwerker ebenfalls – ohne Schutzmasken oder ähnliches. Obwohl im Hausflur Schilder hängen, die vor den gesundheitsschädlichen Asbestfasern warnen. Auch den Corona-Mindestabstand hielten viele Handwerker nicht ein.

Probleme gibt es außerdem mit den Fenstern. Die sind oft nicht verspachtelt – und größer als die Vorgängermodelle, deshalb funktionieren sie nicht. Brigitta Rickel kann seit Wochen ihr Küchenfenster nicht öffnen. Was die Bewohner besonders auf die Palme bringt: Nach der Sanierung sollen viele eine saftige Mieterhöhung bekommen. Deshalb gab es im Vorfeld Protest gegen die Sanierung.

Innensanierung der Wohnung in zwei Jahren

Die aktuelle Maßnahme soll im Oktober abgeschlossen sein. In zwei Jahren geht es dann mit der Innensanierung weiter – den Mietern graut’s schon jetzt davor.

Von Sylvia Telge