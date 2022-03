Vorsfelde

Erhebliche Behinderungen kommen im Sommer auf Verkehrsteilnehmer in und um Vorsfelde zu: In rund sechs Wochen soll in zwei Bauabschnitten ein Teilstück der Bundesstraße 188 zwischen den Brücken Aller und Mittellandkanal von Grund auf saniert werden. Über die Maßnahme berichteten am Dienstag Geschäftsbereichsleiter Oliver Iversen sowie Abteilungsleiter Jürgen Ballmann (beide Straßenbau) in der digitalen Sitzung des Ortsrates Vorsfelde.

„Unser vorrangiges Bemühen war es, die Zufahrten zu den Firmen und Geschäften so wenig wie möglich zu behindern“, so Iversen. Auch der normalerweise starke Durchgangsverkehr soll durch großräumige Umleitungsmaßnahmen reduziert werden. So ist nach Worten Ballmanns geplant, den Hauptverkehr schon vor Beginn der Bauarbeiten am Kreisel einige hundert Meter südöstlich von Vorsfelde in Richtung Marie-Curie-Allee abzuleiten.

Oliver Iversen, Geschäftsbereichsleiter Straßenbau: „Ziel war es, Zufahrten zu Firmen und Geschäften so wenig wie möglich zu behindern.“ Quelle: Roland Hermstein

Helmstedter Straße: Tragfähigkeit ist nicht mehr ausreichend

Grund für die Sanierung der Helmstedter Straße ist der schlechte Zustand der stark frequentierten Strecke, „der selbst den Fachleuten“, so Iversen, „bei einer intensiven Prüfung überraschende Erkenntnisse präsentiert hatte.“ Abläufe für das Oberflächenwasser seien abgesackt, die Tragfähigkeit des Fahrbahnbelages nicht mehr ausreichend.

Achtung Baustelle: So heißt es im Sommer in Vorsfelde. Quelle: Lino Mirgeler / dpa

So müssen Fahrbahn und Brückenüberfahrten von Grund auf saniert werden, wobei die Gründung der Fahrbahn maximal bis zu 70 Zentimetern neu verfestigt werden muss. Nicht nur Verkehrsteilnehmer, sondern auch die benachbarten Anwohner sollen von einer Neuerung profitieren.

Straßen-Sanierung soll in zwei Abschnitten erfolgen

Es werde, so Iversen, ein lärmoptimierter Fahrbahnbelag aufgetragen. Der Straßenausbau soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Vom 14. Juli bis 3. August werden Rampe und Mittellandkanalbrücke für die Arbeiten gesperrt, Anlieger und Geschäfte sind dann nur noch über die Allerbrücke anzufahren. In der Gegenrichtung vom 4. bis 24. August ist dann die Zufahrt über den Mittellandkanal wieder möglich, die Allerbrücke allerdings gesperrt.

Ortsrat Vorsfelde diskutierte über das Projekt

In einer engagierten Diskussion spielten im Ortsrat vor allem die zu erwarteten Behinderungen und die damit verbundenen Verkehrsprobleme eine Rolle. Ortsbürgermeisterin Sandra Straube(PUG) plädierte dafür, den Lkw- und Berufsverkehr rechtzeitig vor dem „Nadelöhr Vorsfelde“ abzuleiten, während SPD-Fraktionssprecher Torsten Felgentreu trotz allem Verluste für Geschäfte und Gastronomie vorausahnte.

„Als Riesenklopfer“ bezeichnet Reimer (CDU) diese Baumaßnahme

„Als „Riesenklopfer“ bezeichnete CDU-Fraktionsvorsitzender Werner Reimer die geplante Baumaßnahme und mahnte vor allem die strikte Einhaltung des vorgesehenen Zeitplanes an. „Wenn die Arbeiten über die Ferienzeit hinausgehen“, so warnte Reimer, „dann gibt es vor allem für den Schulbusverkehr immense Probleme.“ Man werde sich bemühen, so versprach Iversen: „Aber beschwören kann ich selbstverständlich nicht, dass wir fristgerecht fertig werden.“

Auf Anregung der Ortsbürgermeisterin wird sich der Ortsrat demnächst noch einmal vor Ort über das geplante Vorhaben informieren.

Von Burkhard Heuer