Heimatverein Vorsfelde bringt wieder einen Kalender heraus

Vorsfelde

Der Heimatverein Vorsfelde hat wieder einen Kalender mit historischen Fotos aus der Eberstadt erstellt. Er ist ab Montag bei Sopper und beim Heimatverein erhältlich.

„Wir bringen zum fünften Mal einen Kalender heraus“, sagt Jörg Blüm, Vorstandsmitglied beim Heimatverein Vorsfelde. Diesmal ist er gestaltet mit Zeichnungen von Hans H. Gothe. Der 82-jährige Vorsfelder hat historische Gebäude gezeichnet. „Er hat vor einigen die Gebäude und auch viele Porträts fotografiert und dann gezeichnet“, erklärt Blüm.

Historische Gebäude und Koch- sowie Kochrezepte sind zu sehen

So hat er beispielsweise das alte Vorsfelder Rathaus und das Propsteigebäude gezeichnet. Auch das ehemalige Geschäft Klages ist zu sehen. Damit nicht genug: Auf der Rückseite stehen wieder viele alte Vorsfelder Rezepte. „Diesmal zum ersten Mal auch Rezepte für Süßspeisen wie etwa Kuchen“, sagt Roland Polze, Vorsitzender des Heimatvereins. Ansonsten können Interessierte Hausmannskost nachkochen wie Grünkohl mit Ei oder Hefeklöße.

Gestaltet haben Jörg Blüm und Roland Polze den Kalender wieder gemeinsam. Gedruckt wurde er bei der Firma Druckkönig in Weyhausen. Ab Montag kann er für zehn Euro pro Exemplar gekauft werden – in der Buchhandlung Sopper, in der Vorsfelder Heimatstube (samstags von 14 bis 16 Uhr) sowie bei Jörg Blüm (Telefon 053 63/ 32 42). Die ersten 20 Exemplare sind übrigens schon reserviert.

Von Carsten Bischof